Les autorités pakistanaises ont lutté contre des incendies de forêt dans plusieurs régions, y compris dans la capitale Islamabad, vendredi, alors que le pays est confronté à une vague de chaleur et à un temps sec.

Les autorités doivent encore confirmer si les incendies sont liés aux températures élevées ou s'ils sont d'origine criminelle.

Certaines parties du Pakistan ont connu des températures allant jusqu'à 52,2 degrés centigrades (126 F) au cours de la semaine dernière, alors que l'Asie du Sud connaît un été plus chaud cette année - une tendance qui, selon les scientifiques, a été aggravée par le changement climatique induit par l'homme.

Des panaches de fumée ont été aperçus dans les collines d'Islamabad, alors que les températures atteignaient 41 degrés centigrades vendredi après-midi.

"Il est difficile d'envoyer une brigade de pompiers sur place ; les responsables des secours tentent d'éteindre le feu", a déclaré à Reuters Sohail Khan, un responsable de la police d'Islamabad, ajoutant qu'il n'était pas certain que les incendies soient liés à la chaleur ou qu'il s'agisse de cas d'incendies criminels.

Un porte-parole de la police d'Islamabad a déclaré qu'une enquête était en cours sur les causes de l'incendie et qu'une équipe spéciale avait été constituée par le chef de la police de la ville.

Waqar Zakaria, membre de l'Islamabad Wildlife Board, a déclaré qu'il pourrait s'agir d'un "incendie volontaire", ajoutant que les températures élevées s'étaient maintenues plus longtemps que d'habitude et que le mois de mai avait été plus sec que la normale, ce qui avait accéléré la propagation des incendies en raison de la sécheresse de la végétation.

Une zone du Pendjab proche d'Islamabad, Kallar Kahar, a également vu le feu engloutir 25 acres de prairies, a déclaré le service de gestion des catastrophes de la province (PDMA), ajoutant que les flammes, qui s'étaient propagées rapidement, avaient été circonscrites.

"L'incendie de forêt de Kalar Kahar pourrait être une éruption liée à la chaleur", a déclaré Mazhar Hussain, porte-parole du PDMA, à Reuters.

Des feux de forêt ont également été observés à Lower Dir, à 250 km au nord-ouest d'Islamabad, a déclaré par téléphone à Reuters Mohammad Jalil, un habitant de la région, ajoutant que les flammes avaient commencé à engloutir des centaines d'arbres il y a quatre jours et qu'elles n'avaient pas encore été maîtrisées.

Le Pakistan est considéré par les organisations internationales comme l'un des pays les plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes et au changement climatique. En 2022, des inondations ont ravagé le pays, faisant plus de 1 700 morts et des millions de déplacés.

En Inde, au moins 15 personnes sont mortes d'un coup de chaleur présumé jeudi, la région étant frappée par une vague de chaleur débilitante qui devrait se poursuivre jusqu'à samedi.