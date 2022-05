Le Pakistan ouvre des négociations avec le FMI pour obtenir plus d'argent afin de soutenir l'économie.

Le Pakistan a déjà demandé au FMI d'augmenter la taille et la durée de son programme de 6 milliards de dollars, les réserves étrangères étant tombées à 10,3 milliards de dollars au point de couvrir moins de deux mois d'importations, un déficit croissant de la balance courante, une inflation galopante et une monnaie en chute libre.

"Les discussions avec la mission du FMI ont commencé aujourd'hui", a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué, ajoutant que le ministre des Finances, Miftah Ismail, et le gouverneur par intérim de la banque centrale se joindraient virtuellement aux discussions.

Une équipe financière s'est déjà rendue à Doha pour des consultations avec le FMI qui devraient durer jusqu'au 25 mai avant que le créancier ne prenne une décision, a indiqué le ministère.

La roupie s'est affaiblie à environ 198,39 pour un dollar mercredi, selon la banque centrale, un plus bas historique qui signifie qu'elle a perdu près d'un quart de sa valeur au cours de l'année dernière.

Le ministre des finances a demandé une enveloppe plus importante au FMI lors d'une visite à Washington le mois dernier. Suite à cette demande, le FMI a déclaré qu'Islamabad avait accepté de réduire les subventions non financées aux secteurs du pétrole et de l'électricité.

De mars à juin, le Pakistan devrait dépenser environ 2 milliards de dollars en subventions qui n'ont pas encore été retirées.

Le gouvernement qui a pris le pouvoir en avril après l'effondrement de l'administration du Premier ministre Imran Khan craint un retour de bâton de la part du public s'il retire les subventions dont dépendent de nombreux Pakistanais.

Environ la moitié du paquet existant de 6 milliards de dollars a été déboursée jusqu'à présent, mais les paiements plus récents ont été retardés à plusieurs reprises en raison des préoccupations du FMI concernant les mesures de politique fiscale.

Si la révision actuelle est couronnée de succès, le Pakistan recevra plus de 900 millions de dollars, ce qui permettra de débloquer d'autres financements extérieurs.