Le Pakistan a lancé deux appels d'offres pour des cargaisons spot de gaz naturel liquéfié (GNL) pour la première fois en près d'un an mardi, tout en annonçant un accord selon lequel l'Azerbaïdjan fournira au pays une cargaison de GNL par mois.

Dépendant du gaz pour la production d'électricité et à court de devises pour payer les importations, le pays a eu du mal à se procurer des cargaisons de GNL au comptant après la flambée des prix mondiaux l'année dernière à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui l'a obligé à faire face à des pannes d'électricité généralisées.

Mais les prix asiatiques du GNL au comptant ont baissé cette année par rapport aux records de 70 $/mmBtu atteints en août, et se négocient maintenant en dessous de 10 $.

Pakistan LNG, une filiale du gouvernement qui achète du GNL sur le marché international, a lancé un appel d'offres pour six cargaisons sur la base d'une livraison ex-ship (DES) à Port Qasim à Karachi en octobre et décembre, selon les appels d'offres affichés en ligne.

Les fenêtres de livraison sont les 5-6, 20-21 et 31 octobre, et les 7-8, 13-14 et 24-25 décembre. L'appel d'offres sera clôturé le 20 juin.

Le deuxième appel d'offres de Pakistan LNG porte sur trois cargaisons, également sur la base du DES à Port Qasim, pour les fenêtres de livraison des 3-4, 28-29 janvier et 23-24 février. Le deuxième appel d'offres se termine le 14 juillet.

Pakistan LNG a lancé un dernier appel d'offres pour 10 cargaisons spot en juillet 2022, mais n'a reçu aucune proposition.

Par ailleurs, le ministre pakistanais du pétrole, Musadik Malik, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'Azerbaïdjan fournirait chaque mois une cargaison de GNL au Pakistan à un "prix plus avantageux".

Il n'a pas donné de détails sur l'accord de fourniture, mais a déclaré qu'un contrat avait déjà été signé avec l'Azerbaïdjan et qu'il "commencerait bientôt".

Le Pakistan a conclu deux accords d'approvisionnement à long terme avec le Qatar, l'un signé en 2016 pour 3,75 millions de tonnes de GNL par an, et l'autre signé en 2021 pour 3 millions de tonnes par an.

Il a également conclu un contrat de portefeuille annuel avec ENI pour 0,75 million de tonnes métriques par an.

En 2022, les importations de GNL du Pakistan ont ralenti à 6,93 millions de tonnes métriques pour l'année, en baisse par rapport aux 8,23 millions de tonnes métriques en 2021, selon les données du groupe d'analyse de données Kpler.