Le Pakistan réclame une aide climatique à la COP27 et affirme que la "dystopie" est déjà là.

"La dystopie est déjà arrivée à notre porte", a déclaré la ministre du climat du pays, Sherry Rehman, dans une interview à Reuters en marge du sommet COP27 en Égypte.

Elle a déploré le rythme glacial de la diplomatie climatique, affirmant qu'elle ne peut pas répondre aux besoins d'un pays qui se bat pour se remettre des inondations dues au climat qui ont causé plus de 30 milliards de dollars de pertes économiques.

"Les avancées politiques que nous faisons ici n'auront que très peu de sens sur le terrain, à moins qu'il n'y ait un transfert de ressources qui fasse bouger l'aiguille sur la façon dont les gens font face à l'avenir", a-t-elle déclaré.

Le Pakistan joue un rôle de premier plan au sommet de la COP27 en Égypte cette année, étant l'un des deux coprésidents invités par l'Égypte, hôte de la conférence, l'autre étant la Norvège.

Le Pakistan représente également le groupe de coordination des pays en développement, le G77, qui fait pression pour doubler les financements destinés à aider les nations pauvres à s'adapter aux impacts climatiques.

À ce jour, seul un tiers environ du financement climatique octroyé a été consacré à des projets d'adaptation, et la totalité de la somme promise - 100 milliards de dollars par an - n'a jamais été versée dans son intégralité. L'année dernière, un peu plus de 80 milliards de dollars ont été transférés.

Le Pakistan a joué un rôle clé dans l'inscription de l'épineuse question des "pertes et dommages" à l'ordre du jour officiel du sommet des Nations unies - un coup diplomatique après des décennies de résistance de la part des nations riches. Cette initiative a ouvert la voie à des discussions visant à répondre à la demande des pays vulnérables d'être indemnisés lorsqu'ils sont frappés par des catastrophes d'origine climatique.

Mais les progrès progressifs réalisés dans le cadre de ces discussions, qui peuvent durer des années, ne seraient toujours pas suffisants pour que les Pakistanais de retour chez eux considèrent ces discussions comme une victoire, a-t-elle déclaré.

Si je dis "l'adaptation est désormais une priorité" ou "il y a une répartition égale des priorités entre l'atténuation et l'adaptation", cela ne signifiera pas grand-chose pour quelqu'un dont la maison a été incendiée par un feu de forêt ou qui a perdu un membre de sa famille dans les inondations", a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a appelé les pays riches à proposer des compensations et un allègement de la dette pour aider à couvrir les efforts du Pakistan pour reconstruire et fortifier le pays contre des impacts climatiques plus sévères.

Les inondations de septembre ont englouti de vastes zones du pays, affectant quelque 33 millions de personnes et laissant des centaines de milliers de sans-abri.

Mme Rehman a déclaré que tout nouvel argent promis, que ce soit pour les pertes et dommages ou pour l'adaptation, doit être suivi "avec rapidité et agilité", car les pays comme le Pakistan n'ont pas de temps à perdre.

Elle a déclaré qu'elle soutenait l'appel des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'autres pays à remanier les institutions financières internationales pour mieux répondre aux catastrophes attendues alors que l'atmosphère continue de se réchauffer.

"Il est reconnu [à la COP27] que nous sommes confrontés à une nouvelle normalité climatique pour le monde", a-t-elle déclaré. "Mais il n'y a toujours pas de reconnaissance que le système financier qui a dirigé le monde ... ne sera pas en mesure de renflouer les millions de personnes qui meurent et qui sont dans le besoin."