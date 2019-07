Le Pakistan rouvre son espace aérien à l'aviation civile

ISLAMABAD, 16 juillet (Reuters) - Le bureau de l'aviation civile pakistanaise a annoncé mardi que l'espace aérien du Pakistan était rouvert avec effet immédiat à l'ensemble de l'aviation civile, après plusieurs mois de restrictions imposées des suites d'un conflit avec l'Inde plus tôt dans l'année.

Un attentat à la voiture piégée revendiqué par les séparatistes cachemiris et qui a fait une quarantaine de morts, le 14 février dernier, a provoqué de vives tensions entre Islamabad et New Delhi. Le Pakistan a décidé de fermer son espace aérien après que l'Inde a ordonné des représailles militaires sans précédent en plus de quatre décennies.

Les aéroports du Pakistan ont partiellement repris leurs activités en mars dernier, une fois les tensions apaisées entre les deux voisins, mais des restrictions continuaient de s'appliquer à de nombreuses compagnies aériennes étrangères voulant emprunter l'espace aérien pakistanais. (James Mackenzie; Jean Terzian pour le service français)