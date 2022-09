Le Pakistan s'efforce d'empêcher les inondations d'atteindre la centrale électrique qui alimente des millions de personnes.

Les inondations dues aux pluies de mousson record et à la fonte des glaciers dans le nord montagneux ont touché 33 millions de personnes et tué près de 1 400 personnes, emportant des maisons, des routes, des voies ferrées, du bétail et des cultures, pour des dommages estimés à 30 milliards de dollars.

Le gouvernement et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont tous deux accusé le changement climatique d'être responsable des conditions météorologiques extrêmes qui ont conduit aux inondations, lesquelles ont submergé près d'un tiers de cette nation de 220 millions d'habitants.

La centrale électrique du district de Dadu, dans la province méridionale de Sindh, l'une des zones les plus touchées du pays, alimente en électricité six districts provinciaux.

Les troupes étaient occupées à renforcer une digue construite devant la station, comme l'a montré une visite sur le site dimanche.

"Toutes les mesures préventives ont déjà été prises pour sauver le réseau en cas d'inondation", a déclaré lundi à Reuters Syed Murtaza Ali Shah, un haut responsable du district.

Ce commentaire faisait suite aux ordres du Premier ministre Shehbaz Sharif, rapportés par le radiodiffuseur d'État Radio Pakistan, de veiller à ce que la centrale électrique de 500kV ne soit pas inondée.

Les agences de l'ONU ont commencé à travailler pour évaluer les besoins de reconstruction de la nation sud-asiatique après qu'elle ait reçu 391 mm (15,4 pouces) de pluie, soit près de 190 % de plus que la moyenne sur 30 ans, en juillet et août.

Le Sindh a reçu 466 % de pluie de plus que la moyenne et toutes les eaux de crue passent par Dadu, un district de 1,5 million d'habitants, grâce à sa situation géographique.