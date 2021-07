Le Pakistan s'efforce de sortir de l'ombre le boom des crypto-monnaies

Une fois par semaine, Ghulam Ahmed, 38 ans, prend le temps d'interrompre son activité de conseil en crypto-monnaies pour se connecter à un groupe WhatsApp comptant des centaines de membres désireux d'apprendre comment miner et échanger des crypto-monnaies au Pakistan.

Qu'il s'agisse de femmes au foyer cherchant à gagner un revenu d'appoint ou de riches investisseurs souhaitant acheter du matériel de cryptomonnaie, beaucoup comprennent à peine les marchés boursiers traditionnels, mais tous sont impatients d'encaisser de l'argent.

"Lorsque j'ouvre la session pour les questions, il y a un flot de messages, et je passe des heures à y répondre, à leur apprendre des choses de base sur les crypto-monnaies", a déclaré Ahmed, 38 ans, qui a quitté son emploi en 2014, croyant qu'il était plus rentable de miner du bitcoin.

Le Pakistan a connu un boom dans le commerce et le minage de crypto-monnaies, l'intérêt proliférant dans des milliers de vues de vidéos connexes sur les médias sociaux et les transactions sur les échanges en ligne.

Bien que les crypto-monnaies ne soient pas illégales au Pakistan, l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent, le Groupe d'action financière (GAFI), a appelé le gouvernement à mieux réglementer le secteur. Le Pakistan figure sur la liste grise des pays surveillés par le GAFI pour leur incapacité à contrôler le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.

En réponse, le gouvernement fédéral a mis en place un comité chargé d'étudier la réglementation des crypto-monnaies, qui comprend des observateurs du GAFI, des ministres fédéraux et des chefs des agences de renseignement du pays.

"La moitié des membres n'avaient aucune idée de ce que c'était et ne voulaient même pas le comprendre", a déclaré Ali Farid Khwaja, membre du comité, associé chez Oxford Frontier Capital et président de KASB Securities, une société de courtage en valeurs mobilières à Karachi. "Mais la bonne chose est que quelqu'un a mis en place ce comité. Les organes compétents du gouvernement qui doivent faire avancer les choses le soutiennent, et ce qui est prometteur, c'est que personne ne veut faire obstacle à l'innovation technique."

Le chef de la banque centrale du pays, Reza Baqir, a déclaré en avril que l'autorité étudiait les crypto-monnaies et leur potentiel pour faire entrer les transactions se déroulant hors des livres dans un cadre réglementaire. "Nous espérons être en mesure de faire une annonce à ce sujet dans les mois à venir", a-t-il déclaré à CNN. M. Baqir n'a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet à Reuters.

Même le secteur de l'éducation a pris le train en marche.

En février, l'une des principales universités du pays, la Lahore University of Management Sciences, a reçu une subvention de 4,1 millions de dollars pour étudier la technologie de Stacks, un réseau blockchain qui relie le bitcoin aux applications et aux contrats intelligents.

LÉGALISATION ET INVESTISSEMENT

Les partisans des crypto-monnaies sont impatients d'en savoir plus.

Les institutions ont parfois traité avec suspicion les personnes impliquées dans le commerce des crypto-monnaies, inquiètes de possibles associations avec le blanchiment d'argent.

Ahmed a déclaré avoir été arrêté par la Federal Investigation Agency (FIA) et accusé de blanchiment d'argent et de fraude électronique à deux reprises, bien que les accusations n'aient pas été retenues par les tribunaux.

À une occasion, a-t-il dit, la FIA a saisi une ferme d'extraction de crypto-monnaies qu'il avait mise en place à Shangla, dans la province de Khyber-Pakhtunkhwa, dans le nord du Pakistan, et qui fonctionnait avec sa propre énergie hydroélectrique. La FIA n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Waqar Zaka, un ancien animateur de télévision qui compte plus d'un million d'adeptes sur Youtube, fait pression depuis des années sur les autorités pour qu'elles ne se contentent pas de légaliser l'industrie, mais que le gouvernement y investisse. Zaka, comme Ahmed, avait mis en place une ferme d'extraction de crypto-monnaies fonctionnant à l'énergie hydroélectrique.

Aujourd'hui, le gouvernement provincial de Khyber-Pakhtunkhwa a demandé à Zaka et Ahmed de faire partie d'un comité chargé d'étudier comment il pourrait tirer profit de telles entreprises. En mars, le groupe a annoncé qu'il envisageait de mettre en place de nouvelles fermes minières en utilisant l'installation de Zaka comme modèle.

Malgré les difficultés, le boom de la crypto-monnaie au Pakistan ne montre aucun signe d'arrêt.

Les groupes de médias sociaux pakistanais expliquant comment échanger et extraire des crypto-monnaies abondent, certains comptant des dizaines de milliers d'adeptes sur Facebook. Sur YouTube, des vidéos sur les crypto-monnaies en ourdou ont été visionnées des centaines de milliers de fois.

Les bourses de crypto-monnaies en ligne, dont la plupart sont basées en dehors du Pakistan, comme Localbitcoins.com, comptent des centaines de négociants pakistanais, dont certains ont effectué des milliers de transactions.

Des applications comme Binance et Binomo, qui suivent et échangent des crypto-monnaies, ont été téléchargées plus souvent que les applications de certaines des plus grandes banques du pays, selon la société d'analyse web SimilarWeb.

"Vous ne pouvez pas arrêter la crypto, donc plus tôt le Pakistan réglementera les choses et rejoindra le reste du monde, mieux ce sera", a déclaré Ahmed.