Le Pakistan va ouvrir une brèche dans une autoroute principale pour protéger la ville de Dadu des inondations

Les inondations dues à une mousson record et à la fonte des glaciers dans le nord du Pakistan ont touché 33 millions de personnes et tué au moins 1 391 personnes, emportant maisons, routes, voies ferrées, bétail et cultures.

Le Pakistan estime le coût des dégâts à 30 milliards de dollars. Le gouvernement et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ont imputé les inondations, les conditions météorologiques extrêmes et la dévastation qui en résulte au changement climatique.

Il y a au moins trois points dans le district de Dadu où l'autoroute de l'Indus est submergée, avec un trafic suspendu pendant des semaines, tandis que l'autre autoroute du Pakistan reliant le nord et le sud a également été durement touchée par les eaux de crue.

"Toutes les autres régions du pays touchées par les inondations sont en phase de réhabilitation, mais nous restons sur nos gardes jusqu'à ce que ces eaux de crue, ces torrents de collines ... passent enfin", a déclaré dimanche Syed Murtaza Ali Shah, commissaire de district de Dadu, ajoutant que cela pourrait signifier la rupture de l'autoroute.

Les agences de l'ONU ont commencé à évaluer les besoins du Pakistan afin d'élaborer un plan de reconstruction post-catastrophe après que le pays a reçu 391 mm (15,4 pouces) de pluie, soit près de 190 % de plus que la moyenne sur 30 ans, en juillet et août.

La province méridionale du Sindh a reçu 466 % de pluie de plus que la moyenne et la localisation du district de Dadu, avec une population de 1,5 million d'habitants, signifie que toutes les eaux de crue passent par là.

"90% du district de Dadu est inondé, la ville de Dadu est toujours menacée ; nous essayons de la protéger", a déclaré Shah à Reuters, ajoutant que le gouvernement avait fourni toutes les machines et les matériaux nécessaires à la construction d'une digue.

Plus de 200 détenus de la prison de Dadu ont été déplacés vers Hyderabad, car la prison est située dans une dépression, a-t-il ajouté.

Samedi, António Guterres a déclaré aux journalistes que la communauté internationale devait faire davantage pour aider les pays les plus durement touchés par les effets du changement climatique, à commencer par le Pakistan.