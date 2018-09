Le Panama retire son pavillon au navire humanitaire L'Aquarius

MILAN, 23 septembre (Reuters) - Les autorités maritimes du Panama ont révoqué dimanche l'enregistrement du navire humanitaire Aquarius 2, dernier bateau opérant en mer Méditerranée pour porter secours aux migrants qui tentent la traversée.

L'Aquarius 2 est actuellement en mer, avec 58 survivants à son bord.

La décision prise par l'Autorité maritime panaméenne signifie qu'une fois que le bateau accostera dans un port, il perdra son pavillon et ne sera plus autorisé à prendre la mer à moins de trouver un autre pavillon.

Dans un communiqué, SOS Méditerranée, l'ONG qui affrète L'Aquarius avec Médecins sans Frontières (MSF), a déploré cette décision qui, ajoute-t-elle, "résulte de la pression économique et politique flagrante exercée par le gouvernement italien et condamne des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants en fuite à rejoindre le cimetière marin qu'est devenue la Méditerranée".

SOS Méditerranée et MSF, ajoute le communiqué, "dénoncent ces actions comme une preuve supplémentaire du jusqu'au-boutisme du gouvernement italien qui choisit sciemment de laisser les gens se noyer en mer Méditerranée, et cherche à se débarrasser des derniers témoins de ces naufrages".

Les deux ONG demandent "aux gouvernements européens d'autoriser l'Aquarius à poursuivre sa mission".

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès du ministère italien de l'Intérieur.

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue d'extrême droite, a déclaré dimanche que L'Aquarius entravait le travail des garde-côtes libyens.

"Ils auront beau changer leur nom et leur pavillon un millier de fois, les ports d'Italie resteront fermés à ces gentlemen", a-t-il ajouté, s'exprimant avant l'officialisation du retrait du pavillon panaméen. (Stephen Jewkes Henri-Pierre André pour le service français)