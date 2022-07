Le Panama va réglementer les prix de 72 produits alimentaires pour atténuer la hausse du coût de la vie

Dans toute la nation dollarisée d'Amérique centrale, les manifestants ont bloqué les routes et même empêché les camions de livrer de la nourriture, un moyen de pression dans les protestations qui durent depuis trois semaines, alors que l'inflation s'est accélérée pour atteindre 5,2 % dans l'année jusqu'en juin.

Cela représente une hausse par rapport à l'inflation annuelle de 2,6 % en décembre 2021.

"Avec la réglementation des 72 produits, le coût du panier alimentaire de base diminuerait de 30 %, soit une économie de plus de 80 dollars", a déclaré le bureau du président dans un communiqué, après que le gouvernement et les puissants syndicats, avec l'Église catholique agissant comme médiateur, aient conclu un accord.

Le gouvernement du président Laurentino Cortizo a déjà mis en place un contrôle des prix sur une douzaine d'articles alimentaires et des mesures d'austérité pour les institutions publiques qui incluaient 10% des travailleurs du gouvernement.

Mais les manifestants exigent d'en faire plus, notamment de limiter les dépenses publiques, d'accroître la transparence et d'investir davantage dans la santé et l'éducation.

Le gouvernement de M. Cortizo a d'abord fixé le prix de l'essence et du diesel à 3,95 $ le gallon, puis l'a abaissé à 3,25 $, dans une tentative ratée d'arrêter les manifestations dans tout le pays.

Les négociations sont en cours et le gouvernement a demandé aux manifestants de mettre fin aux blocages des rues entre-temps, mais les manifestants ont refusé de le faire jusqu'à ce qu'un accord sur toutes les demandes soit atteint.