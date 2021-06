Le Paraguay est-il prêt à légaliser le bitcoin ? Ne pariez pas là-dessus

Il se peut qu'ils soient quelque peu à côté de la plaque.

Le législateur paraguayen Carlos Rejala, qui avait par inadvertance déclenché l'excitation avec un tweet https://twitter.com/carlitosrejala/status/1405582533144809476?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1405582533144809476%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euronews.com%2Fnext%2F2021%2F06%2F22%2Fis-paraguay-set-to-become-the-second-country-to-make-bitcoin-legal-tender-after-el-salvado plus tôt en juin, a déclaré vendredi à Reuters qu'il poussait un projet de loi visant à réglementer les crypto-monnaies, et non à leur donner cours légal.

"C'est un projet de loi sur les actifs numériques et il diffère de celui du Salvador parce qu'ils le prennent comme monnaie légale et au Paraguay, il sera impossible de faire quelque chose comme ça", a déclaré le législateur centriste Rejala.

Plus tôt en juin, en lien avec une histoire sur une entreprise de divertissement locale qui prévoit d'accepter les crypto-monnaies, Rejala avait tweeté : "C'est le Paraguay. En juillet, nous légiférons ! #Bitcoin", ce que certains médias et utilisateurs de Twitter avaient repris.

L'homme de 36 ans, qui dirige un petit parti politique avec un total de quatre sièges au Congrès, cherche maintenant à rallier des soutiens pour faire passer son projet de loi réglementant les actifs numériques. Il travaille actuellement sur trois projets de loi qu'il compte présenter le 14 juillet.

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a déclaré jeudi qu'une loi récemment adoptée, qui fait du bitcoin une monnaie légale, entrera en vigueur le 7 septembre, faisant de ce pays d'Amérique centrale le premier au monde à prendre une telle mesure.

M. Bukele s'est dit confiant dans la réussite du projet, qui pourrait constituer un "bond en avant pour l'humanité", même si la Banque mondiale a refusé d'offrir un soutien technique et que le Fonds monétaire international a exprimé son inquiétude.

Au Paraguay, M. Rejala a déclaré qu'en dépit du fait qu'il ne disposait pas d'une majorité au Congrès, les législateurs des autres partis étaient intéressés par sa proposition et qu'il était confiant quant à son approbation.

"Nous voulons que les régulateurs et les banques participent également afin que les Paraguayens ou les étrangers puissent opérer avec ces actifs en toute légalité, car nous savons que des transactions illégales existent ici et dans d'autres pays", a-t-il déclaré.

"Nous voulons être un pays favorable aux crypto-monnaies".