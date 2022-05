Le Parlement de la Corée du Sud approuve un budget supplémentaire de 49,5 milliards de dollars quelques jours avant les élections locales

Le montant approuvé était de 2,6 trillions de wons de plus que les 59,4 trillions de wons annoncés le mois dernier et sera principalement utilisé pour des remises d'argent aux petites entreprises et aux indépendants afin de compenser les pertes subies en raison des restrictions COVID-19, a déclaré le ministère des finances.

Ce budget supplémentaire intervient alors que le pays doit organiser des élections locales le 1er juin, au cours desquelles les Sud-Coréens voteront pour élire les maires et les gouverneurs de province.

Le ministère a déclaré dans un communiqué qu'il n'émettrait pas d'obligations pour financer le budget mais qu'il utiliserait plutôt les recettes fiscales des plans de dépenses existants.

(1 $ = 1 251,9900 wons)