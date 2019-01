Le Parlement européen se penchera la semaine prochaine sur l'accord de Brexit

BRUXELLES, 22 janvier (Reuters) - Le Parlement européen devrait entamer la semaine prochaine la procédure d'adoption de l'accord de Brexit négocié entre l'Union et le Royaume-Uni, ont déclaré mardi plusieurs eurodéputés, alors que les Britanniques s'opposent toujours sur cet accord.

L'UE a dit qu'elle attendait les nouvelles propositions de Londres tout en soulignant que l'accord de retrait déjà négocié était le meilleur que les Britanniques pourraient obtenir.

"Espérons qu'à la fin de janvier nous commencerons la procédure" d'adoption du texte par le Parlement, a déclaré la députée européenne polonaise Danuta Hubner.

Elle s'attend à ce que l'accord soit soumis au Parlement mercredi ou jeudi de la semaine prochaine afin que les députés puissent se prononcer avant le 29 mars, date fixée pour le Brexit.

Guy Verhofstadt, député belge spécialement chargé au Parlement du dossier Brexit, a jugé que le début des débats la semaine prochaine enverrait un signal fort.

"Cela signifie que pour nous il n'y a pas de renégociation possible de l'accord de retrait. Si une renégociation est possible, c'est uniquement sur la déclaration politique, à propos de laquelle nous n'avons rien contre une relation future plus étroite entre l'UE et le Royaume-Uni", a-t-il dit.

Cette déclaration politique d'une trentaine de pages, qui accompagne l'accord de retrait négocié par Londres et Bruxelles et entériné fin novembre par les Vingt-Sept, fixe le cadre des relations commerciales futures qui seront négociées par les deux parties.

A un peu plus de deux mois de la date fixée pour le divorce, les Européens intensifient leurs préparatifs en cas de Brexit sans accord. Dans cette optique, la Commission devrait adresser les documents correspondants aux députés européens à la mi-février. (Gabriela Baczynska; Guy Kerivel pour le service français)