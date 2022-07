Le Parlement européen se prononce sur des règles "vertes" pour le gaz et le nucléaire

Le Parlement décidera s'il doit opposer son veto à la proposition de la Commission européenne d'ajouter les centrales gazières et nucléaires à la "taxonomie" de l'Union européenne, une liste d'activités économiques que les investisseurs peuvent étiqueter et commercialiser comme vertes dans l'UE.

Les responsables de l'UE s'attendent à un vote serré. Au total, 353 législateurs - soit un peu plus de la moitié des 705 membres du Parlement plénier - devraient rejeter les règles de l'UE. Le vote doit se faire en personne, de sorte que la poignée de législateurs en arrêt maladie avec le COVID-19 a encore resserré le scrutin.

Le parlement votera à midi.

Avec sa taxonomie, l'UE vise à clarifier le monde obscur de l'investissement durable, en s'assurant que tout produit financier faisant des allégations écologiques adhère à des normes strictes.

"Il n'y aura pas d'écoblanchiment", a déclaré mardi Mairead McGuinness, responsable des services financiers de l'UE.

Mais le débat sur les règles relatives au gaz et au nucléaire - que Bruxelles a retardé d'un an et remanié plusieurs fois en raison du lobbying des gouvernements et des industries - a mis les politiciens en porte-à-faux sur les combustibles à encourager, alors que l'Europe s'efforce d'atteindre les objectifs climatiques et de se sevrer du gaz russe en même temps.

"Nous ne pouvons pas laisser faire cela, sinon nous serons liés à l'énergie fossile longtemps après que nous aurions dû l'éliminer progressivement", a déclaré la législatrice Linea Sogaard-Lidell du groupe politique centriste Renew et opposante aux règles.

L'énergie nucléaire est exempte d'émissions de CO2, mais produit des déchets radioactifs. Le gaz est un combustible fossile qui produit des émissions qui réchauffent la planète, mais qui est considéré par certains pays de l'UE comme une voie de sortie du charbon, plus sale.

La députée conservatrice Pernille Weiss, qui soutient cette proposition, a prévenu que si l'on n'encourageait pas les investissements dans le gaz et le nucléaire, l'Union européenne serait "liée au charbon et au pétrole" et aurait plus de mal à réduire les émissions qui réchauffent la planète.

Les législateurs sont également en désaccord sur l'impact de la loi sur les marchés financiers, certains avertissant que les projets gaziers et nucléaires pourraient être confrontés à des coûts d'investissement plus élevés s'ils se voient refuser le statut "vert".

D'autres suggèrent que le symbolisme politique de la taxonomie l'emporte largement sur l'impact qu'elle aura sur les investisseurs, puisque la loi n'interdit pas les investissements dans les activités sans le label vert.

La France, qui dépend du nucléaire, a fortement soutenu la proposition, aux côtés d'États pro-gaz comme la Pologne. Parmi les opposants figurent l'Allemagne, pays antinucléaire, et des pays comme le Danemark, qui estiment qu'il n'est pas crédible de qualifier le gaz émetteur de CO2 de respectueux du climat.

Certains législateurs de l'UE, les gouvernements de l'Autriche et du Luxembourg et les défenseurs du climat ont menacé d'intenter une action en justice si la proposition de l'UE devenait loi.