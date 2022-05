Le Parlement finlandais votera probablement mardi sur la candidature à l'OTAN

Le président Sauli Niinisto et le gouvernement ont décidé officiellement dimanche que la Finlande demanderait à adhérer à l'Union européenne, mais la décision est subordonnée à l'approbation du Parlement, qui devrait recueillir une majorité écrasante.

Le débat au sein de l'assemblée législative a commencé lundi et la première session s'est terminée plus de 14 heures plus tard, après minuit, après que les membres aient prononcé 212 discours sur le sujet, la grande majorité étant en faveur de l'adhésion.

Tôt mardi, la commission des affaires étrangères a décidé de se joindre à la direction de l'État pour proposer au Parlement que le pays nordique demande l'adhésion à l'OTAN.

"Après avoir entendu un très grand nombre d'experts et reçu l'avis de 10 commissions (parlementaires), la commission des affaires étrangères est d'accord avec le gouvernement pour que la Finlande demande son adhésion à l'OTAN. Cette décision est unanime", a déclaré son président, Jussi Halla-aho, aux journalistes.

Le Parlement continuera à débattre de la question lors d'une deuxième session plénière dans l'après-midi, à l'issue de laquelle il y aura un vote sur la question si un membre s'oppose à la proposition.

Au moins un membre a déclaré aux médias qu'il s'assurerait qu'il y ait un vote si personne d'autre ne le faisait.