Le Parlement indonésien adopte un projet de loi historique sur les violences sexuelles

Une majorité de législateurs a soutenu le projet de loi lors de la session plénière du Parlement, surmontant l'opposition de certains groupes conservateurs dans le plus grand pays à majorité musulmane du monde, après six ans de délibérations.

"Nous espérons que la mise en œuvre de cette loi permettra de résoudre les cas de violence sexuelle", a déclaré le président de la Chambre, Puan Maharani.

Le projet de loi a été largement salué par les activistes, bien que certains se soient opposés à sa portée limitée, avec seulement quelques crimes sexuels inclus et l'omission d'une clause spécifique sur le viol qui, selon le gouvernement, sera incluse dans une autre législation.

"C'est sûrement un pas en avant", a déclaré Asfinawati, experte en droit à la faculté de droit de Jentera, qui a aidé des victimes de violences sexuelles, tout en notant que les définitions du viol actuellement couvertes par le code pénal devraient encore être plus claires.

Les plaintes pour violence sexuelle sont en augmentation en Indonésie, où la poursuite des crimes sexuels est compliquée par l'absence d'un cadre juridique spécifique, tandis que les craintes des victimes d'être humiliées pendant les interrogatoires ont dissuadé beaucoup d'entre elles de parler, selon les activistes.

La version finale de la loi prévoit des peines de prison allant jusqu'à 12 ans pour les crimes d'abus sexuels physiques, dans le cadre du mariage et en dehors, 15 ans pour l'exploitation sexuelle, neuf ans pour le mariage forcé, qui inclut le mariage d'enfants, et quatre ans pour la diffusion de contenu sexuel non consensuel.

Elle stipule qu'un tribunal doit obliger les abuseurs condamnés à payer une restitution et les autorités à fournir des conseils aux victimes.

Selon des propositions antérieures, la législation aurait également couvert l'avortement et fourni une définition plus claire de ce qui constitue un viol.

La Commission nationale sur la violence à l'égard des femmes (Komnas Perempuan) et des groupes de la société civile ont proposé l'idée d'une législation pour la première fois il y a dix ans et un projet de loi a été soumis à la chambre quatre ans plus tard.

En janvier, le président Joko Widodo a demandé à son gouvernement d'accélérer la nouvelle législation, qui vise à faciliter la constitution de dossiers et l'obtention de condamnations.

Un parti au Parlement, le parti islamiste Prosperous Justice (PKS), s'était opposé au projet de loi, affirmant qu'il devait réglementer les relations sexuelles extraconjugales et avait demandé l'interdiction des relations sexuelles fondées sur une orientation sexuelle qu'il qualifiait de "déviante".