Le Parlement italien donne son approbation finale au budget 2023 du gouvernement

Le premier budget du Premier ministre Giorgia Meloni fait grimper le déficit de l'année prochaine à 4,5 % du produit intérieur brut, contre 3,4 % prévus en septembre, en allouant plus de 21 milliards d'euros (22,3 milliards de dollars) en allègements fiscaux et en primes pour aider les entreprises et les ménages à faire face à la crise énergétique.

Parmi de nombreuses autres mesures, le projet de loi abaisse également l'âge de la retraite, propose des incitations fiscales pour encourager l'embauche sur des contrats à durée indéterminée et comprend 12 amnisties fiscales permettant aux personnes et aux entreprises de rattraper les paiements manqués grâce à des pénalités réduites.

Le gouvernement a remporté le vote de confiance par 109 voix contre 76. Ce vote a été suivi de la formalité d'un autre vote au cours duquel le Sénat a définitivement approuvé le paquet.

Le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti a qualifié l'approbation du budget de "mission accomplie", déclarant dans un communiqué que le paquet avait gagné la confiance des marchés, des institutions européennes et enfin du parlement.

Les gouvernements italiens utilisent souvent les votes de confiance pour tronquer le débat sur les amendements et faire passer les lois. Si un tel vote est perdu, le gouvernement doit démissionner, mais Meloni, avec son ample majorité parlementaire, ne courait pas ce risque.

Un vote de confiance a également été utilisé pour faire passer le budget en force à la Chambre des députés la semaine dernière.

Les partis d'opposition ont accusé la coalition de droite au pouvoir de ne pas avoir laissé suffisamment de temps au Parlement pour examiner le projet de loi, qui a été présenté par Mme Meloni en novembre, environ un mois après son entrée en fonction.

Le gouvernement a réfuté qu'il n'avait pas d'autre choix car les élections nationales italiennes qui se sont tenues en septembre ont considérablement réduit la période normalement utilisée pour élaborer et débattre du paquet.