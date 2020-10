Le Parlement libanais entamera le 15 octobre des consultations sur un gouvernement - Aoun

BEYROUTH, 7 octobre (Reuters) - Le président libanais Michel Aoun a annoncé mercredi que le Parlement se réunirait le 15 octobre prochain pour entamer des consultations sur la formation d'un nouveau gouvernement.

Le précédent cabinet a démissionné le 10 août dernier dans la foulée de l'explosion catastrophique sur le port de Beyrouth qui, six jours plus tôt, a fait près de 200 morts et ravagé des quartiers entiers de la capitale.

Désigné Premier ministre avec la tâche de former un "gouvernement de mission", Moustapha Adib a jeté l'éponge le 26 septembre, estimant qu'il lui était impossible de surmonter les rivalités entre partis autour de l'attribution des ministères.

Cet échec a été très mal vécu par le président français Emmanuel Macron, qui s'était largement impliqué dans le dossier libanais et avait rapporté, lors de son second déplacement à Beyrouth après la catastrophe, que la classe politique libanais s'était engagée auprès de lui à former un "gouvernement de mission" pour la mi-septembre.

Lors d'une conférence de presse organisée en duplex entre Paris et Beyrouth le lendemain de la démission d'Adib, il a dénoncé la "trahison collective" de la classe politique libanaise et repoussé les échéances, donnant quatre à six semaines aux responsables libanais pour former un gouvernement de mission, soit un laps de temps compris entre les 25 octobre et 8 novembre environ. (Raya Jalabi et Dominic Evans version française Henri-Pierre André, édité par)