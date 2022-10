Le Parlement portugais approuve le projet de loi budgétaire en première lecture

Seuls les 120 parlementaires socialistes ont soutenu le projet de loi dans la chambre de 230 sièges, les autres partis votant contre et deux abstentions, mais cela a suffi pour décrocher son approbation, contrairement à ce qui s'était passé il y a un an, lorsque les socialistes gouvernaient en minorité et que le rejet du budget 2022 avait déclenché une élection surprise.

Le Premier ministre Antonio Costa a remporté le scrutin avec une majorité absolue en janvier.

Le projet de loi prévoit que la croissance économique ralentira à seulement 1,3 % en 2023, contre 6,5 % cette année, avec une consommation privée pratiquement stagnante, entravée par les prix élevés de l'énergie et des denrées alimentaires et l'érosion de l'épargne accumulée pendant la pandémie.

La croissance des exportations devrait ralentir à 3,7 %, contre 18,1 % cette année, étant donné le fort ralentissement, voire la récession, prévisible chez certains de ses principaux partenaires commerciaux européens.

Les investissements publics augmenteront de 37 % pour atteindre 8,6 milliards d'euros grâce aux fonds du programme d'aide de l'Union européenne en cas de pandémie.

Le gouvernement espère réduire le déficit budgétaire à 0,9 % du PIB l'année prochaine, contre 1,9 % en 2022, tandis que la dette publique devrait baisser à 110,8 % après une projection de 115 % cette année.

Critiqué par l'opposition pour s'être trop concentré sur le déficit, le premier ministre Costa a déclaré au Parlement pendant le débat que le Portugal devait réduire l'écart budgétaire et la dette publique, en particulier à un moment où la Banque centrale européenne augmente les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

"La meilleure protection que nous puissions offrir aux familles et aux entreprises est de ne pas laisser le rendement de la dette souveraine atteindre des niveaux qui affectent les autres taux d'intérêt dans l'économie", a-t-il déclaré.

Joaquim Miranda Sarmento, un parlementaire du principal parti d'opposition, le Parti social-démocrate, a déclaré que le budget démontrait "la continuité des politiques qui ont conduit le Portugal à l'appauvrissement", accusant le gouvernement de "voracité dans la perception des impôts."