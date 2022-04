Le Parti des travailleurs du Brésil garantit un dialogue ouvert avec les hommes d'affaires en cas de victoire de Lula

L'événement, organisé par le groupe de réflexion Esfera Brasil, a réuni Hoffmann et des poids lourds tels que le magnat de la distribution Abilio Diniz et le président de Guararapes Flavio Rocha, qui ont discuté des politiques économiques à adopter par une éventuelle nouvelle administration Lula.

Selon des sources, Mme Hoffmann a assuré que le parti n'avait pas l'intention d'essayer de démettre Campos Neto de ses fonctions. Elle a clairement indiqué que le PT respectera son mandat et ne souhaite pas modifier la loi qui a rendu la banque centrale indépendante.

"C'était une conversation au ton absolument cordial", a déclaré l'une des sources à Reuters. "De toute évidence, ils (les hommes d'affaires) préfèrent un gouvernement plus libéral, mais ils se sentaient à l'aise avec le fait que Campos Neto resterait et que Lula est un adepte du dialogue - qu'il parle et continuera de parler aux hommes d'affaires."

S'il est élu, Lula a l'intention de réviser la réforme du travail de 2017, de modifier le plafond des dépenses du pays et de mettre fin à la politique de parité des prix des carburants de Petrobras, ainsi que de modifier la manière dont les dividendes de la société pétrolière publique sont investis.

Cependant, l'assurance de M. Hoffmann qu'il n'est pas question de contrôler les prix a calmé au moins une partie des doutes des personnes présentes au dîner.

"Il y a une volonté de dialogue, cela a été très clair", a déclaré une source. "Bien sûr, leur agenda (celui des hommes d'affaires) est de maintenir la réforme du travail, de l'approfondir, mais il y a une volonté de dialogue.