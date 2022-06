Le Parti populaire conservateur remporte une victoire solo retentissante en Andalousie

L'Andalousie, avec 8,5 millions d'habitants, est la région la plus peuplée d'Espagne. Pendant 40 ans, elle a été un bastion du principal parti socialiste, qui a cédé le pouvoir en 2018 à un gouvernement de coalition conservateur dirigé par le Parti populaire (PP).

Le leader régional, Juan Manuel Moreno, a remporté une victoire historique en obtenant 57 sièges et 43 % des voix avec 98 % des votes dépouillés. Cela lui permettra de gouverner seul, une situation rare de nos jours en Espagne où la fragmentation et l'instabilité politique ont fait des coalitions la forme de gouvernement la plus répandue ces cinq dernières années.

Ce vote était le premier test pour le nouveau leader national du PP, Alberto Nunez Feijoo, qui appartient au même camp modéré que Moreno au sein du parti et est considéré par l'opinion publique comme ayant un profil très similaire. Il laisse donc présager une bonne performance du parti lors des élections nationales.

L'actuel parti de la coalition junior, Citizens, n'a pas réussi à remporter de sièges, reflétant ainsi sa chute lors des récentes élections régionales ailleurs.

Le parti d'extrême droite Vox, qui était sur une tendance à la hausse lors des dernières élections, a ralenti sa trajectoire et a pratiquement répété le même résultat que lors des précédentes élections en Andalousie en 2018.

Le PSOE, qui est le parti au gouvernement national mais qui s'appuie sur un partenaire junior et un soutien parlementaire externe, a marqué son plus mauvais score dans la région avec seulement 24% des voix.