Le Parti socialiste donné vainqueur des législatives au Portugal

LISBONNE, 30 janvier (Reuters) - Le Parti socialiste du Premier ministre sortant Antonio Costa est donné vainqueur des élections législatives de dimanche au Portugal par trois sondages de sortie des urnes, avec 37% à 42,5% des voix contre 26,7% à 35% pour le Parti social-démocrate, l'opposition de centre droit.

S'il est confirmé, ce résultat serait une bonne surprise pour les socialistes qui étaient donnés au coude-à-coude dans les dernières enquêtes d'opinion face aux sociaux-démocrates. Il pourrait même déboucher sur un gouvernement stable, contrairement à la plupart des attentes.

La participation, en dépit des circonstances sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19, a été supérieure à celle de 2019, particulièrement faible avec 49% de votants.

"Quel soulagement", s'est écriée une femme au QG du Parti socialiste où d'autres militants scandaient Victoire, victoire !" à l'annonce de ces estimations.

Le parti d'extrême droite Chega (Assez), crédité de 4,5% à 8,5% des voix, pourrait devenir la troisième force politique représentée au parlement de Lisbonne, mais il est suivi de près par le parti libéral "Initiative libérale", selon ces sondages commandés par les chaînes SIC, RTP et TVI.

Si les socialistes n'obtiennent pas une majorité à l'Assemblée de la République, soit au moins 116 élus sur 230, ce qui reste possible, la gauche rassemblée, dans la même configuration que la coalition au pouvoir depuis 2015, pourrait y parvenir : selon les mêmes sondages, le Bloco de Esquerda (Bloc de gauche) obtiendrait 3% à 7% des suffrages et l'alliance communistes-verts 2,5% à 6,5%.

Antonio Costa pourrait aussi décider de forger une nouvelle alliance avec deux formations plus modestes, le parti animalier PAN et le parti "Livre" (Libre), qui recueilleraient pour le premier entre 0,8% et 2,8% et pour le second entre 0,7% et 3,7% des suffrages.

Ces élections législatives avaient été convoquées en novembre après le rejet par les parlementaires du projet de loi de finances pour 2022, les communistes et le Bloco ayant voté avec la droite pour rejeter le texte.

Mais les deux anciens alliés de gauche des socialistes ont perdu dans la bataille une large part de leur soutien et renforcé la main du Premier ministre sortant.

Un gouvernement stable faciliterait le déblocage pour le Portugal de 16,6 milliards d'euros de fonds dans le cadre du plan de relance européen. (Reportage Sergio Goncalves, Andrei Khalip; version française Jean-Stéphane Brosse)