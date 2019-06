Le Pen dévoile Identité & démocratie, son alliance avec Salvini au Parlement européen

BRUXELLES, 13 juin (Reuters) - Marine Le Pen a dévoilé jeudi à Bruxelles le nom du nouveau groupe de l'extrême droite au Parlement européen, unissant notamment son Rassemblement national, la Ligue italienne de Matteo Salvini et le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Le groupe Identité et démocratie (ID), auquel s'ajouteront des élus nationalistes autrichiens, finlandais et danois, représentera 73 des 751 sièges du nouveau Parlement européen.

"Le groupe que nous avons constitué aujourd'hui, qui est une grande force politique au sein du Parlement européen, n'en est qu'à son début. Je pense qu'au fur et à mesure des mois il y a encore des modification qui interviendront", a déclaré la présidente du RN devant la presse à Bruxelles.

Identité et démocratie succède au groupe de l'Europe des nations et des libertés, qui comptait 36 élus dans la précédente législature.

"Nous sommes toujours une minorité, mais plus importante que jamais", s'est réjoui le Finlandais Jussi Halla-aho.

Ce nouveau groupe parlementaire, la cinquième force politique au Parlement européen, n'a pu en revanche s'allier les élus espagnols de Vox - le parti a annoncé jeudi qu'il siégerait au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens (ECR).

Les élus hongrois du parti Fidesz de Viktor Orban de même que les conservateurs polonais du parti Droit et Justice (PiS) et les Brexiters de Nigel Farage resteront également à l'écart du groupe constitué par Marine Le Pen et Matteo Salvini. (Alissa de Carbonnel avec Elizabeth Pineau à Paris Henri-Pierre André pour le service français)