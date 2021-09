Le Pentagone assure Parly du soutien US à la France au Sahel

WASHINGTON, 28 septembre (Reuters) - La France bénéficie du soutien continu de Washington dans sa lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, a déclaré lundi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à son homologue française Florence Parly lors d'un entretien téléphonique, a rapporté le Pentagone.

Cet échange téléphonique est intervenu alors que les Etats-Unis tentent de rétablir leurs relations avec Paris après l'"affaire des sous-marins" plus tôt ce mois-ci - la décision soudaine de l'Australie d'annuler un contrat avec un groupe français pour conclure à la place un partenariat avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden se sont entretenus mercredi par téléphone et sont convenus de mener des "consultations approfondies" à la suite de cette affaire. Au cours de cette discussion, les Etats-Unis se sont engagés à renforcer leur appui aux opérations antiterroristes au Sahel, selon un communiqué de l'Elysée et de la Maison blanche.

"Le secrétaire Austin a applaudi le leadership français dans la lutte contre le terrorisme dans la région et a assuré (Parly) du soutien continu des Etats-Unis pour cette mission importante", a déclaré le Pentagone dans un communiqué. (Reportage Eric Beech; version française Jean Terzian)