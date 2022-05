Le Pentagone demande au Congrès de financer des projets miniers en Australie et au Royaume-Uni

La demande de modification de la loi sur la production de défense (DPA) datant de la guerre froide fait partie des recommandations du Pentagone au Congrès sur la manière de rédiger le prochain projet de loi de financement de l'armée américaine, connu sous le nom de National Defense Authorization Act.

Le Congrès peut rejeter ou accepter les changements proposés lorsqu'il finalisera le projet de loi plus tard cette année.

Washington s'efforce de réduire la dépendance de l'Amérique vis-à-vis de la Chine pour le lithium, les terres rares et d'autres minéraux utilisés pour fabriquer toute une série de technologies. La loi actuelle interdit d'utiliser les fonds du DPA pour creuser de nouvelles mines, mais ils peuvent être utilisés pour l'équipement de traitement, les études de faisabilité et la mise à niveau des installations existantes. Actuellement, seules les installations situées aux États-Unis et au Canada peuvent bénéficier des fonds DPA.

L'ajout de l'Australie et du Royaume-Uni, a déclaré le Pentagone dans sa demande au Congrès, "permettrait au gouvernement américain de tirer parti des ressources de ses alliés les plus proches pour enrichir les capacités de la base industrielle et manufacturière américaine et accroître l'avantage de la nation dans un environnement de grande concurrence."

S'appuyer uniquement sur des sources nationales ou canadiennes, a déclaré le Pentagone, "limite inutilement" la capacité du programme DPA à "assurer une base industrielle robuste."

Un responsable du Pentagone n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire supplémentaire.

La National Mining Association, un groupe commercial pour l'industrie minière américaine, a refusé de commenter.

TERRES RARES

Le Royaume-Uni raffine le nickel et dispose de plusieurs installations de traitement proposées pour le lithium et les terres rares. L'Australie dispose d'installations d'extraction et de traitement pour toute une série de minéraux, dont le minerai de fer, le lithium, le cuivre et les terres rares, un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'électricité en mouvement.

L'année dernière, le Pentagone a accordé une subvention DPA d'une valeur de 30,4 millions de dollars à la société australienne Lynas Rare Earths Ltd pour construire une installation de traitement au Texas avec la société privée Blue Line Corp.

Le mois dernier, la directrice générale de Lynas, Amanda Lacaze, s'est plainte que ces fonds n'avaient pas encore été distribués, citant les négociations en cours sur la protection de la propriété intellectuelle de son entreprise.

Le Pentagone a également accordé au moins 45 millions de dollars à MP Materials Corp, qui contrôle la seule mine de terres rares américaine mais dépend de la Chine pour le traitement.

Les fonds sont destinés à soutenir les efforts de MP pour reprendre le traitement américain de ces minéraux stratégiques. MP, dont le siège est à Las Vegas, a déclaré la semaine dernière qu'elle avait commencé à recevoir ces fonds et que le Pentagone aura "certains droits sur les données techniques" en raison du soutien financier.