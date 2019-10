Le Pentagone désapprouve le projet d'opération turque en Syrie

WASHINGTON, 7 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis désapprouvent et ne soutiendront d'aucune manière le projet d'opération militaire turque dans le nord-est de la Syrie, a déclaré lundi le Pentagone.

Dans un communiqué, le département américain de la Défense souligne que les plus hauts responsables du Pentagone ont mis en garde leurs homologues turcs contre le risque de toute action unilatérale.

La Maison blanche a fait savoir dimanche, après un entretien entre Donald Trump et le président turc Recep Tayyip Erdogan, que les forces américaines présentes dans le nord de la Syrie avaient entamé leur retrait et ne s'opposeraient pas à une offensive militaire turque à l'est de l'Euphrate qu'Ankara annonce comme imminente. (Rédaction de Washington Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Sophie Louet)