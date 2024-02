Le Pentagone revient sur les chiffres des victimes de Gaza avancés par Austin

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré jeudi au Congrès que plus de 25 000 femmes et enfants avaient été tués par Israël à Gaza depuis le 7 octobre, mais le Pentagone a par la suite clarifié cette estimation, affirmant que le chiffre provenait du ministère de la santé de Gaza, dirigé par le Hamas, et non des services de renseignement américains.

Lors d'une audition au Congrès, on a demandé à M. Austin combien de femmes et d'enfants palestiniens avaient été tués par Israël et il a répondu : "Plus de 25 000". Quelques heures plus tard, Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, a déclaré que M. Austin citait une estimation du ministère de la santé de Gaza et qu'il faisait référence au nombre total de Palestiniens tués, et pas seulement aux femmes et aux enfants. "Nous ne pouvons pas vérifier de manière indépendante ces chiffres concernant les victimes de Gaza", a déclaré Mme Singh dans un communiqué. Fin janvier, les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que le nombre de victimes des frappes israéliennes avait dépassé les 25 000. Selon le ministère de la santé de Gaza, ce chiffre dépasse désormais les 30 000 Palestiniens. Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré que plus de 100 Palestiniens avaient été abattus par les forces israéliennes alors qu'ils attendaient une livraison d'aide jeudi, mais Israël a contesté ce bilan et a déclaré que de nombreuses victimes avaient été écrasées par des camions d'aide. Lors de l'audition, M. Austin a également ajouté qu'environ 21 000 munitions à guidage de précision avaient été fournies à Israël depuis le début de la guerre à Gaza.