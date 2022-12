Le Père Noël apporte la joie de Noël dans un camp de réfugiés au Tchad

Au lieu de cela, elle l'a habillé d'une robe de cérémonie pour qu'il puisse rencontrer le Père Noël, qui a visité le camp de réfugiés de Dembo dans le sud du Tchad mercredi, apportant des cadeaux pour les enfants.

Edouard semblait figurer sur la liste des gentils enfants du Père Noël - recevant son premier cadeau depuis qu'il est entré dans le camp avec sa mère il y a près de six ans.

"Cela me rend heureux de le voir rire, s'amuser, et surtout recevoir des cadeaux de Noël", a déclaré, Batnan, qui comme la majorité de la population centrafricaine est chrétienne.

Edouard était l'un des quelque 300 enfants qui ont participé à la cérémonie de l'"Arbre de Noël" organisée par le projet de soutien aux réfugiés et aux familles d'accueil de la Banque mondiale, qui fournit des besoins de base aux personnes déplacées et s'efforce de développer les services d'éducation et de santé dans les camps.

Liliane Ganda Kadja Kossi, coordinatrice provinciale du projet, qui a eu l'idée de l'"Arbre de Noël", a déclaré que l'événement visait à donner aux enfants du camp un moment de joie, pour les aider à oublier pendant un moment les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent.

"La vie des enfants dans les camps de réfugiés n'est pas facile", a-t-elle déclaré. "Ils sont traumatisés [...] Ils n'ont pas la paix et la tranquillité."

Pour de nombreux enfants du camp de Dembo déplacés par les conflits en Afrique centrale, l'événement était la première chance de célébrer la fête comme d'autres enfants à travers le monde.