Le Pérou annonce un plan de relance économique de 1,6 milliard de dollars après des protestations

Le plan, qui sera financé par des recettes fiscales supplémentaires et des fonds restants du budget de 2022, contribuera à porter la croissance économique du Pérou à 3 % au premier trimestre de 2023, a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances, Alex Contreras.

Ce coup de pouce intervient alors que les protestations et les barrages routiers ont paralysé les échanges et le commerce au Pérou, faisant perdre au pays environ 100 millions de soles (26,30 millions de dollars) par jour, a déclaré M. Contreras. Le Pérou n'a pas encore comptabilisé le coût des dommages causés aux infrastructures, a-t-il ajouté.

Les pertes totales s'élèvent à 1 milliard de soles, soit 1% du PIB du Pérou en décembre, selon une présentation du ministère.

Les fonds ciblent les régions les plus touchées par les protestations et devraient permettre de créer 130 000 emplois dans le pays au cours des 12 prochains mois, a déclaré M. Contreras. Le "plan de réponse rapide" déploiera les mesures au cours des six prochains mois.

Les mesures comprennent l'expansion des mesures sociales comme les pensions, les soupes populaires et l'accès au gaz naturel dans les foyers. Le plan développera également les travaux publics aux niveaux fédéral, étatique et local et investira dans l'industrie comme l'exploitation minière et l'agriculture, a déclaré M. Contreras.

Le Pérou est le deuxième producteur mondial de cuivre.

Avec ce plan, appelé "Con Punche Peru", la nation andine maintiendra son estimation de croissance de 3,1 % à 3,9 % pour 2023, a déclaré M. Contreras.

(1 $ = 3,8017 soles)