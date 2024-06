Les autorités péruviennes étudient les moyens d'aider l'entreprise pétrolière publique Petroperu, à court d'argent, à éviter la faillite ou la liquidation, a déclaré le ministre de l'économie Jose Arista au Congrès vendredi, y compris la réduction des coûts, la vente d'actifs et une éventuelle gestion privée.

Le mois dernier, l'entreprise a qualifié sa situation financière d'"extrêmement grave".

"Petroperu est actuellement confronté à une situation financière difficile qui exige des actions urgentes de la part du gouvernement en tant qu'actionnaire unique", a déclaré M. Arista. "Dans ce contexte, le pouvoir exécutif a évalué des mesures visant à renforcer la gouvernance de l'entreprise afin de permettre la continuité de ses opérations.

Ces mesures comprennent la vente d'actifs non rentables et non opérationnels et l'embauche d'un gestionnaire privé pour l'entreprise.

"L'embauche d'un gestionnaire privé pour l'entreprise est en cours d'évaluation, ce qui n'implique pas sa privatisation et qui permettrait l'application des pratiques de gestion internationales que les grandes compagnies pétrolières modernes emploient dans le monde entier", a déclaré M. Arista.

Le mois dernier, un porte-parole du président péruvien a déclaré que Petroperu ne serait pas privatisée, après que l'entreprise a pris l'initiative inhabituelle de plaider en faveur d'une gestion privée comme seule solution à sa situation financière actuelle.

Les mesures en cours d'évaluation seront présentées au cabinet ministériel du président dans les prochaines semaines pour approbation, a ajouté le ministre.

Petroperu, le principal fournisseur de carburants du pays andin, a déclaré le mois dernier qu'il avait besoin d'une aide financière imminente de 2,2 milliards de dollars et qu'il prévoyait des millions de dollars de pertes supplémentaires cette année. (Reportage de Marco Aquino ; Rédaction de Brendan O'Boyle ; Edition de Leslie Adler)