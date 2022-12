Le Pérou explose dans une manifestation enflammée alors que la colère des crises politiques s'enflamme

L'étincelle de l'agitation actuelle a été l'éviction et l'arrestation du leader de gauche Pedro Castillo après qu'il ait tenté de dissoudre illégalement le Congrès. Il s'en est suivi une impasse de plusieurs mois au cours de laquelle les parlementaires l'ont mis en accusation à trois reprises, la dernière fois en le démettant de ses fonctions.

Le Pérou a été l'une des stars économiques de l'Amérique latine au XXIe siècle, avec une forte croissance qui a sorti des millions de personnes de la pauvreté. Mais l'agitation politique menace de plus en plus de faire dérailler sa stabilité économique, avec des agences de notation qui prévoient des dégradations, des blocus qui affectent les principales mines du deuxième producteur mondial de cuivre, et des manifestants qui exigent que le Pérou se conforme à la loi. Les agences de notation annoncent des baisses de notation, des blocages affectant les principales mines du deuxième producteur mondial de cuivre et des manifestants exigeant la démission du Congrès et de la nouvelle présidente Dina Boluarte.

Pour ceux qui observent de près, cela ne devrait pas être une surprise. Les électeurs en ont assez des querelles politiques constantes qui ont vu six présidents au cours des cinq dernières années et sept tentatives de destitution.

Le Congrès monocaméral fortement fragmenté est détesté - avec un taux d'approbation de seulement 11%, selon l'institut de sondage Datum. Ce chiffre est inférieur à celui de Castillo, qui, malgré une série d'allégations de corruption, était de 24 % juste avant sa destitution.

"Le peuple péruvien est tout simplement épuisé par toutes les machinations politiques, la criminalité, l'incertitude et le ralentissement de la croissance", a déclaré Eric Farnsworth, vice-président du Council of the Americas and Americas Society.

Il a déclaré que la promesse de Boluarte d'organiser des élections anticipées en avril 2024 pourrait aider à calmer les choses à court terme, mais que cela ne résoudrait pas les problèmes bien ancrés d'un électorat divisé et des luttes intestines entre la présidence et le Congrès.

"C'est une soupe toxique, avec un président faible, un Congrès dysfonctionnel, le président déchu qui cherche à générer une résistance populaire à sa destitution légitime, une populace agitée, et peu de vision de la part de quiconque sur la façon de se sortir de ce pétrin."

La constitution péruvienne rend relativement facile pour une législature mécontente d'initier une destitution, tandis que le manque de partis politiques dominants - le plus important, la Force populaire, ne contrôle que 24 des 130 sièges - signifie que l'accord est mince sur le terrain. La corruption a également été un problème fréquent.

La seule façon pour de nombreux Péruviens de faire entendre leur voix est de descendre dans la rue. Ces derniers jours, des manifestants ont bloqué des routes, allumé des incendies et même investi des aéroports. La police a fait l'objet de critiques de la part de groupes de défense des droits de l'homme pour son utilisation d'armes à feu et de gaz lacrymogènes. Au moins sept personnes, pour la plupart des adolescents, sont mortes.

Il y a des échos des manifestations de 2020, lorsque des milliers de personnes sont descendues dans la rue après la destitution et l'éviction du leader centriste populaire Martin Vizcarra, auquel a succédé le leader du Congrès Manuel Merino. Après deux décès, ce dernier a également été contraint de démissionner.

Castillo, moins populaire mais disposant d'une base de soutien dans les régions rurales qui l'a aidé à remporter une courte victoire électorale l'année dernière, a cherché à attiser les choses depuis la prison, où il est détenu alors qu'il fait l'objet d'une enquête sur des accusations de rébellion et de conspiration.

Lundi, il a qualifié Boluarte, son ancien vice-président, d'"usurpateur" dans une lettre écrite au peuple péruvien où il affirme être toujours le dirigeant légitime du pays.

"Ce qui a été dit récemment par un usurpateur n'est rien d'autre que la même morve et bave de la droite putschiste", a-t-il écrit, ajoutant un appel - depuis longtemps populaire parmi une jeune génération de Péruviens - à une nouvelle constitution.

"Le peuple ne doit pas se laisser prendre à leurs sales jeux de nouvelles élections. Assez d'abus ! Une Assemblée constituante maintenant ! La liberté immédiate !" a-t-il écrit.

Boluarte, un ancien membre du parti d'extrême gauche de Castillo qui s'est brouillé avec son chef et a critiqué Castillo après sa tentative de dissoudre le Congrès, a appelé au calme dans le pays et a promis un gouvernement de tous bords. Mais elle est confrontée à une dure réalité, prise entre les manifestants et un parlement hostile.

Avec l'histoire récente des dirigeants péruviens jonchée de mises en accusation et de prison, il est douteux que Boluarte puisse s'accrocher jusqu'à l'organisation de nouvelles élections.

"Dina Boluarte est une meurtrière. Cinq personnes sont mortes, et elle ne dit rien. Rien ne compte pour elle, elle est sans vergogne, perfide", a déclaré Guadalupe Huaman, une partisane de Castillo qui manifestait avec un drapeau péruvien et un casque de chantier à Lima.

En réduisant la perspective du Pérou à négative et en menaçant d'un déclassement potentiel, l'agence de notation S&P a déclaré dans un rapport lundi qu'il semblait y avoir peu de raisons d'espérer.

"La manière dont s'est déroulé le dernier changement de pouvoir au Pérou reflète une impasse politique accrue et augmente les risques à venir", a-t-elle déclaré.

M. Farnsworth a exprimé des préoccupations similaires. Alors que le Pérou a une histoire de politique volatile, il n'est pas clair comment les choses vont se résoudre cette fois-ci, a-t-il dit.

"Je pense que cette fois-ci est en quelque sorte différente", a-t-il déclaré. "Il semble qu'il n'y ait pas de véritable voie à suivre".