Le Planet Hollywood Beach Resort Cancun ouvre ses portes à Costa Mujeres.

MONTRÉAL, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Planet Hollywood Hotels and Resorts est heureux d’annoncer que son nouvel hôtel de luxe tout compris, le Planet Hollywood Beach Resort Cancun, a ouvert ses portes le vendredi 29 janvier 2021. Offrant un éventail de commodités, de services et d’inclusions haut de gamme, cette propriété tant attendue transformera les vacances tout compris ordinaires en expériences dignes de vedettes que les Canadiens adoreront vivre lors de leurs prochaines escapades.



« Ce fut une expérience extraordinaire de guider mes équipes lors des préparatifs de la grande ouverture du Planet Hollywood Beach Resort Cancun », a dit Jonathan Iriarte, directeur général. « La marque Planet Hollywood s’engage à offrir des escapades uniques et inoubliables, et avec cette nouvelle propriété, nous souhaitons réécrire le scénario des vacances tout compris. Nous avons très hâte que nos clients puissent profiter de la gamme de services et d’attractions VIP de l’hôtel. »

Situé dans la station balnéaire exclusive de Costa Mujeres, une magnifique péninsule immaculée juste au nord de la zone hôtelière de Cancún, le Planet Hollywood Beach Resort Cancun invite les voyageurs à séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation Like a Star™ sur l’une des plus belles plages du Mexique entourée d’eaux turquoise et de mangroves. Avec 898 suites de luxe, des restaurants de classe mondiale, des installations de bien-être modernes, des expériences de divertissement et d’authentiques articles commémoratifs d'Hollywood, c’est la propriété idéale pour les Canadiens qui voyagent en toute sécurité, y compris les familles, les couples, les amis et les professionnels qui souhaitent vivre des vacances uniques.

Le large éventail des Expériences PH permettra aux vacanciers de découvrir les merveilles de la célèbre Costa Mujeres, alors que les Attractions PH offrent le cadre parfait pour du plaisir sur place, avec quatre piscines, une rivière tranquille, le parc à jets d’eau Shipwreck Cove and Jurassic, le simulateur de vagues FlowRider®, un labyrinthe, un terrain de minigolf et le tout premier parc d’aventure Planet Play. Les enfants pourront aussi profiter des activités supervisées au Stars Kids Club™, un programme de miniclub unique conçu pour stimuler l’imagination des plus jeunes, et toute la famille pourra se retrouver aux premières loges du cinéma pour regarder des films classiques ou populaires qui jouent toute la journée.

Proposant les plus grandes tendances gastronomiques du programme « Crave – Un monde de saveurs », les onze restaurants du Planet Hollywood Beach Resort Cancun, dont le célèbre Guy Fieri’s Burger Joint, feront voyager les vacanciers dans une aventure culinaire du Mexique au Japon, en passant par l’Italie et l’Inde. Les clients pourront également découvrir l’expérience Table du chef, avec un chef personnel et un menu personnalisé de plats adaptés aux goûts uniques de chacun. Autre nouveauté, le Studio Disco Bar & Lounge est l’endroit parfait pour vivre l’expérience VIP et danser jusqu’au petit matin dans un coin de paradis. Avec des menus comprenant de tout, y compris des cafés de spécialités, des options végétariennes, véganes et sans gluten, Planet Hollywood s’engage à offrir des expériences inoubliables et dignes des plus grands moments.

Autres avantages et commodités VIP :

Le spa PH, inspiré de l’âge d’or d’Hollywood, qui promet une relaxation totale et une revitalisation grâce à des soins immersifs complets, des massages apaisants, des douches, un bain de vapeur, un sauna, une piscine d’hydrothérapie et une fontaine de glace.

Le programme de bien-être PHIT, conçu par des professionnels, qui propose aux vacanciers actifs des exercices de remise en forme de qualité supérieure, provenant directement d’Hollywood.

Le centre d’entraînement ultramoderne PUMPED, qui offre des séances d’entraînement de première classe avec des instructeurs professionnels, des cours quotidiens ainsi que des équipements de cardio et de musculation de pointe. L’hôtel abrite également des terrains de tennis et des installations extérieures de première classe.

Un Centre des congrès moderne et spacieux qui transformera toute conférence ou réunion en une expérience complète de tapis rouge, avec une capacité allant jusqu’à 1 300 personnes.

Une gamme de forfaits mariage dignes du grand écran, avec des coordonnateurs de mariages sur place qui prennent soin de tous les détails.

Des événements mensuels spéciaux et des activités quotidiennes pour tous les âges, des soirées d’hommage à Hollywood aux mercredis rétro.

D’autres avantages exclusifs à la marque, comme le programme Your Soundtrack™, permettant aux vacances de créer une trame sonore pour leur séjour, Plugged-In™, un centre de contrôle personnel pour notamment commander des repas du service aux chambres et réserver des excursions, ainsi que le Wi-Fi gratuit partout dans l’hôtel.

Le Main Event Guarantee™, un concept permettant aux clients de visionner tous les grands événements télévisés en temps réel, et la Star Class™, qui offre une expérience digne d’une vedette hollywoodienne avec des commodités exclusives et un service extraordinaire.

Introduisant une nouvelle façon de séjourner comme un VIP avec Vacation Like a Star™, le Planet Hollywood Adult Scene Cancun, le tout nouveau concept d’un hôtel-dans-un-hôtel pour adultes de la marque hôtelière, permet aux vacanciers de 18 ans et plus de vivre une expérience Planet Hollywood conçue pour les célébrités dans un cadre d’hôtel exclusif. Cette oasis haut de gamme est composée de 332 suites dotées de commodités dignes des grandes vedettes, y compris les lits PHabulous Beds™ faits à la main, des douches à effet de pluie et de somptueux peignoirs et pantoufles. L’Adult Scene abrite également une plage privée et une piscine exclusive, dotées d’un bar à l’intérieur et d’un service de boissons, deux restaurants de spécialités réservés aux clients de l’Adult Scene, le Braza Grill & Churrascaria et le Catch Seafood, en plus d’offrir un accès complet à toutes les installations du vaste complexe Planet Hollywood.

Vous pouvez visionner une vidéo de la cérémonie d’ouverture et d’inauguration de l’hôtel ici.

À propos de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts offre des vacances luxueuses où les vacanciers peuvent découvrir des articles commémoratifs authentiques, profiter d’installations sur le thème d’Hollywood et séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Star™ dans certains des emplacements les plus prisés, comme le Costa Rica, un paradis « Pura Vida », les magnifiques plages de Cancún, et bientôt, Sint Maarten. Les vacanciers qui se surclassent à la catégorie Star Class™ obtiendront les services de leur propre agent privé pour maximiser leur expérience, un accès au salon STAR Class™ exclusif, à sa préférence personnelle quant au minibar en chambre, au menu d’oreillers pour une nuit de sommeil parfaite et bien plus encore. La Adult Scene du Planet Hollywood est un paradis pour les plus de 18 ans, offre des cocktails à volonté et des couchers de soleil pour des vacances dignes d’une superproduction. Conçus pour ceux qui veulent être épatés par les merveilles de la technologie, les Planet Hollywood Resorts ont une longueur d’avance, offrant à leurs clients un luxe supérieur et de l’innovation avec le programme pratique Plugged In™, permettant un environnement sans clé et sans argent comptant pour les clients, un accès illimité au Wi-Fi et une chaîne PHTV pour rester informés.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias

media@planethollywoodhotels.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ef8b1ae-2ed4-4439-be06-2fd1294651ef

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ffa1b621-bd57-4c6e-af29-7631433c108a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4b70968-b1cd-4a21-9ba4-8a3e73d884e8