Le Planet Hollywood Beach Resort Cancun ouvre ses portes en janvier 2021

MONTRÉAL, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Planet Hollywood Hotels and Resorts a annoncé aujourd’hui que le très attendu Planet Hollywood Beach Resort Cancun ouvrira ses portes le 29 janvier 2021 dans la station balnéaire de Costa Mujeres, située juste au nord de la zone hôtelière de Cancún.



Puisque le Planet Hollywood Beach Resort Cancun tout compris se prépare à dérouler le tapis rouge pour sa grande ouverture, les clients peuvent voyager comme des vedettes grâce au concept Vacationing Like a Star™ dans l’une des destinations en bord de mer les plus convoitées du Mexique. Ils profiteront de luxueuses installations comprises dans leur séjour, y compris treize restaurants de classe mondiale, onze bars et cafés, quatre piscines, une rivière tranquille, un parc aquatique Jurassic et des commodités VIP telles que Planet Play ($), le spa PH ($), le centre d’entraînement PUMPED et le miniclub Star.

Le nouvel hôtel de Planet Hollywood le plus branché de Cancún proposera des expériences de divertissement et d’authentiques articles hollywoodiens de 40 grands classiques, en plus d’une gamme exclusive d’activités et d’aventures pour tous les âges. Le large éventail des Expériences PH permettra aux voyageurs de découvrir les merveilles de la célèbre Costa Mujeres, alors que les Attractions PH les inviteront à participer à de palpitantes activités sur place. Le Planet Hollywood Adult Scene Cancun, le tout nouveau concept d’un hôtel-dans-un-hôtel pour adultes de la marque hôtelière, ouvrira également à ce moment. Les adultes de 18 ans et plus pourront profiter de sections exclusives à la plage et à la piscine, de restaurants de spécialités, d’hébergements haut de gamme et d’un accès à toutes les installations du vaste complexe Planet Hollywood.

Pour plus d’informations ou pour réserver vos vacances tout compris, visitez le www.planethollywoodhotels.com ou communiquez avec votre agent de voyages.

À propos de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts offre des vacances luxueuses où les vacanciers peuvent s’approcher d’articles commémoratifs authentiques, profiter d’installations sur le thème d’Hollywood et séjourner comme une vedette grâce au concept Vacation like a Star™ dans certains des emplacements les plus prisés, comme au Costa Rica , un paradis « Pura Vida », et, bientôt, les magnifiques plages de Ca ncún ainsi que de Sint Maarten. Les vacanciers qui se surclassent à la catégorie Star Class™ obtiendront les services de leur propre agent privé pour maximiser leur expérience, un accès au salon STAR Class™ exclusif, à sa préférence personnelle quant au minibar en chambre, au menu d’oreillers pour une nuit de sommeil parfaite et bien plus encore. La Adult Scene du Planet Hollywood est un paradis pour les plus de 18 ans, offre des cocktails à volonté et des couchers de soleil pour des vacances dignes d’une superproduction. Conçu pour ceux qui veulent être épatés par les merveilles de la technologie, les Planet Hollywood Resorts ont une longueur d’avance, offrant à leurs clients un luxe supérieur et de l’innovation avec le programme pratique Plugged In™, permettant un environnement sans clé et sans argent comptant pour les clients, un accès illimité au Wi-Fi et une chaîne PHTV pour rester informés.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias

media@planethollywoodhotels.com

Trois photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2956272-10cc-45ad-b9be-770518c159d3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c08f9a74-f543-419d-839f-f1dc5bbc0ea7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0a46e95-56a9-4d8b-8cf6-1fe3433524db