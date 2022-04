Le Politburo annonce que la Chine va renforcer son soutien à l'économie

PÉKIN (Reuters) - La Chine va intensifier ses mesures de soutien à l'économie, alors que la guerre en Ukraine et la flambée des cas de COVID-19 augmentent les risques, a déclaré vendredi le bureau politique du Parti communiste chinois, stimulant les marchés.

Pékin a fixé un objectif de croissance économique de 5,5% cette année, ce qui, selon des économistes, sera difficile à atteindre sans mesures de stimulation significatives.

Les médias d'État ont rapporté vendredi les détails d'une réunion du Politburo, ce qui a fait bondir les actions chinoises, en particulier les valeurs liées à Internet, mises à mal par des mesures répressives l'année dernière.

La Chine va adopter des mesures pour aider les industries et les petites entreprises touchées par le COVID-19, ont indiqué les médias d'État, citant la réunion présidée par le président Xi Jinping.

"Le COVID-19 et la crise ukrainienne ont entraîné des risques et des défis plus importants. La complexité, la gravité et l'incertitude de l'environnement du développement économique de la Chine ont augmenté", a déclaré le Politburo, cité par l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Les marchés financiers ont été durement touchés ces dernières semaines par la crainte que les confinements ne portent préjudice à l'économie chinoise et ne déraillent la reprise mondiale.

L'indice boursier chinois de référence a bondi de plus de 2% et l'indice STAR50, axé sur la technologie, a progressé de plus de 4%. Les valeurs technologiques cotées à Hong Kong ont augmenté, l'indice Hang Seng Tech ayant gagné plus de 7%.

Le Politburo a déclaré que les autorités continueraient leur politique zéro COVID-19.

La Chine va développer la demande intérieure, stimuler l'investissement et accélérer la construction d'infrastructures, a déclaré le Politburo, qui s'est engagé à assurer la fluidité des transports, de la logistique et des chaînes d'approvisionnement.

Elle va en outre s'efforcer de maintenir la croissance économique dans une fourchette raisonnable et d'atteindre ses objectifs sociaux et économiques pour 2022, a-t-il déclaré.

Les analystes estiment que davantage de mesures seront nécessaires si le gouvernement veut atteindre son objectif de croissance d'environ 5,5% pour 2022.

(Reportage Kevin Yao et rédaction de Pékin; version française Valentine Baldassari; édité par Kate Entringer)