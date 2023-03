Le gouvernement portugais a annoncé vendredi des mesures d'une valeur de 2,5 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars) pour aider les familles à faible revenu à faire face à l'inflation galopante et aux taux d'intérêt élevés, y compris la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits alimentaires essentiels.

Il y a une semaine, le gouvernement avait pratiquement exclu une réduction de la TVA.

Mais le ministre des finances, Fernando Medina, a déclaré que le programme d'aide, qui devrait bénéficier à environ un million de familles, a été rendu possible après que le déficit budgétaire a diminué plus que prévu l'année dernière pour atteindre 0,4 %, chiffre annoncé plus tôt ce vendredi.

"Nous nous sommes engagés auprès des Portugais à maintenir les comptes publics en ordre, car ils nous permettent d'aider les Portugais. Nous distribuons les recettes supplémentaires (dues à l'inflation en 2022) aux Portugais", a-t-il déclaré.

Lors d'une conférence de presse, il a indiqué que le gouvernement discutait encore avec les producteurs et les détaillants pour déterminer quels produits devraient figurer sur une liste de produits alimentaires essentiels qui ne seraient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'élève actuellement à 6 %.

Le coût de cette mesure pour l'État est estimé à 410 millions d'euros, a déclaré M. Medina.

Le coût total comprend également 140 millions d'euros de soutien aux agriculteurs, ainsi qu'une subvention mensuelle supplémentaire de 30 euros pour les ménages à faible revenu, plus 15 euros par enfant, et une augmentation de salaire supplémentaire de 1 % pour les plus de 740 000 fonctionnaires du pays, dont les salaires ont augmenté en moyenne de 3,6 % le 1er janvier.

L'inflation portugaise a légèrement ralenti pour atteindre 8,2 % en glissement annuel en février, mais l'inflation de base s'est accélérée, entraînée par les prix des produits alimentaires non transformés, tels que les fruits et les légumes, qui ont augmenté de 20,11 %.

(1 $ = 0,9312 euros)