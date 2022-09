Le Portugal approuve un plan d'économie d'énergie et pourrait dépasser l'objectif de l'UE

Le plan, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Union européenne pour se sevrer du gaz russe, suit des étapes similaires ailleurs en Europe et comprend des mesures obligatoires pour l'administration centrale et des recommandations pour les municipalités et les entreprises, avec lesquelles le gouvernement a préalablement discuté du paquet.

Les mesures vont de l'extinction de l'éclairage intérieur et extérieur dans les espaces publics, les centres commerciaux et les magasins à partir de certaines heures de fermeture, à la réduction de l'éclairage décoratif pendant les périodes de vacances et après minuit pour profiter davantage de la lumière naturelle du jour.

Il y aura également des limites de température pour la climatisation et le chauffage intérieurs.

"Ce sont des mesures simples, mais dans l'ensemble, elles font une grande différence. Nous devons limiter la consommation d'énergie non essentielle sans nuire à l'activité des entreprises et il existe une grande marge de manœuvre pour l'économiser", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les ministres européens de l'énergie ont convenu en juillet que les pays membres devaient réduire leur consommation de gaz de 15 % entre août et mars. Mais le Portugal et l'Espagne, qui ont peu d'interconnexions énergétiques avec le reste de l'Europe, ont été autorisés à réduire leur consommation de 7 % s'ils envoient autant de gaz que possible aux voisins de l'UE.

"Nous pensons que ces mesures, ajoutées à celles que nous avons déjà prises, permettront une réduction de 17 % au cours de l'année prochaine", a déclaré M. Cordeiro.

Le Portugal consomme environ 5 millions de mètres cubes de gaz naturel par an. Les producteurs d'électricité en utilisent plus de 45 %, l'industrie environ 45 % et les ménages moins de 10 %.

La production d'électricité par les centrales au gaz a augmenté de 11 % entre janvier et juillet, représentant près de la moitié de la production totale, alors que la production hydroélectrique a chuté en raison d'une grave sécheresse.

Si l'on exclut le gaz utilisé par les producteurs d'électricité, la consommation de gaz du Portugal a chuté de 20 % cette année, a déclaré M. Cordeiro, qui s'attend à ce qu'une augmentation de près de 50 % de la capacité d'énergie solaire remplace la consommation globale de gaz.