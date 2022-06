Le Portugal choisit des entreprises pour un investissement de 8 milliards de dollars dans des projets verts

Le Premier ministre Antonio Costa a déclaré mardi que les projets sélectionnés pourraient utiliser 3 milliards d'euros de subventions provenant du programme de relance et de résilience du Portugal, doté de 16,6 milliards d'euros.

Les subventions accordées aux entreprises et aux entités de recherche pourraient ensuite être augmentées de 1,6 milliard d'euros.

M. Costa a déclaré que les projets comprenaient des usines "vertes" de production d'hydrogène et de batteries au lithium, l'agro-industrie, des vélos électriques, des investissements dans la santé et la construction de logements à haut rendement énergétique.

"Le programme de relance n'est pas une fantaisie abstraite ... ces investissements vont stimuler la compétitivité de l'économie jusqu'en 2026", a déclaré M. Costa lors d'une conférence de presse, ajoutant que les projets créeraient de nouveaux produits, services et brevets.

M. Costa a déclaré que les projets créeraient plus de 17 000 nouveaux emplois et impliqueraient un total de 930 entreprises, dont 60 % sont des micro, petites ou moyennes entreprises, ainsi que certaines entités de recherche scientifique et technologique.

Le Portugal veut utiliser les près de 14 milliards d'euros de subventions de l'UE d'ici 2026, ainsi que quelque 2,7 milliards d'euros de prêts, sur les 750 milliards d'euros du plan de relance de l'Union européenne en cas de pandémie.

Elle prévoit de donner près de 5 milliards d'euros aux entreprises pour soutenir les investissements dans la recherche et l'innovation, les processus de production durables et les outils et compétences numériques.

