Le Portugal maintiendra une politique budgétaire conservatrice en raison de l'inflation et des taux de la BCE

M. Costa a déclaré que la politique monétaire ultra-libre de la BCE avait permis au Portugal d'économiser 2 milliards d'euros (2,10 milliards de dollars) par an en paiements d'intérêts sur sa dette publique élevée entre 2015 et 2021.

"Mais avec la hausse des taux d'intérêt, cette dépense va augmenter", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par CNN Portugal.

Les pensions, qui sont indexées sur l'inflation et la croissance, "connaîtront également une augmentation historique l'année prochaine", a déclaré M. Costa, ajoutant que la situation exigeait une attitude budgétaire prudente.

Dans le but de contenir l'inflation galopante, la BCE a déclaré le 9 juin qu'elle augmenterait ses taux d'intérêt directeurs en juillet https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-chart-course-out-stimulus-setting-stage-rate-hikes-2022-06-08 de 25 points de base et à nouveau en septembre, lorsqu'une augmentation plus importante pourrait être nécessaire si les pressions sur les prix ne se sont pas améliorées.

L'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record de 8,1 % https://www.reuters.com/markets/europe/euro-zone-inflation-confirmed-record-high-81-may-2022-06-17 en mai, soit plus de quatre fois l'objectif de 2 % de la BCE. Au Portugal, elle était de 8 %.

M. Costa a répété que le déficit se réduirait à 1,9 % du produit intérieur brut cette année, contre 2,8 % en 2021, et que le ratio dette/PIB continuerait de baisser.

Le gouvernement s'attend à ce que le ratio dette/PIB, qui a terminé l'année dernière à 127,4 % après avoir baissé par rapport au record de 135,2 % atteint en 2020, soit de 120,7 % à la fin de cette année.

La semaine dernière, la Banque du Portugal a relevé ses prévisions de croissance économique à 6,4 % cette année. Ce chiffre est supérieur aux 4,9 % prévus précédemment par le gouvernement, qui était également le taux de croissance en 2021.

(1 $ = 0,9508 euros)