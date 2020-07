Le Portugal parvient à un accord pour sauver la compagnie aérienne TAP

(Actualisé avec accord)

LISBONNE, 2 juillet (Reuters) - Le gouvernement portugais est parvenu à un accord avec les actionnaires privés de la compagnie aérienne TAP pour en reprendre le contrôle tout en évitant une nationalisation, a-t-il annoncé jeudi.

Le ministre des Finances, Joao Leao, a précisé au cours d'une conférence de presse que l'Etat allait porter sa participation dans TAP de 50% actuellement à 72,5%.

"Heureusement, nous avons évité la nationalisation de TAP", a dit son collègue des Infrastructures, Pedro Nuno Santos.

Comme d'autres compagnies durement frappées par l'épidémie liée au nouveau coronavirus, qui a entraîné une quasi-paralysie du transport aérien mondial, TAP a sollicité en avril une aide publique, approuvée par la Commission européenne.

Les négociations ont toutefois été difficiles avec les hommes d'affaires David Neeleman et Humberto Pedrosa, partenaires au sein du consortium Atlantic Gateway qui détenait une participation de 45% dans TAP. (Catarina Demony et Sergio Goncalves; version française Claude Chendjou et Bertrand Boucey)