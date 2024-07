Le Portugal prévoit d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité à 93 % d'ici 2030, dans le cadre de ses efforts de décarbonisation, selon un projet mis à jour de son plan énergétique et climatique vu par Reuters lundi.

Toutefois, le projet de proposition prévoit de réduire de 45 % l'objectif de 2030 pour la capacité installée des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert. Le Portugal commence à peine à prendre les premières mesures pour installer des électrolyseurs et ne produit pratiquement pas d'hydrogène vert.

Le nouveau gouvernement portugais de centre-droit publiera le projet plus tard dans la journée de lundi pour une consultation publique jusqu'au 5 septembre, date à laquelle il sera envoyé au parlement.

Les pays européens misent de plus en plus sur les énergies renouvelables, surtout depuis que les prix du gaz ont atteint des sommets en 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les énergies renouvelables représenteront 61 % de la consommation d'électricité du Portugal en 2023, ce qui constitue déjà l'un des taux les plus élevés d'Europe. Il y a un an, l'ancien gouvernement socialiste a fixé l'objectif pour 2030 à 85 %.

La ministre de l'environnement et de l'énergie, Maria da Graca Carvalho, a déclaré que le plan actualisé visait à lutter contre le changement climatique et à garantir la sécurité énergétique, ainsi qu'à "attirer les investissements et à générer de la compétitivité".

Elle a déclaré il y a deux semaines que son gouvernement souhaitait augmenter le poids des énergies renouvelables à 51 % des besoins énergétiques finaux du pays d'ici 2030, par rapport à l'objectif actuel de 47 %.

Le projet révisé maintient l'engagement du Portugal à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2030, un objectif fixé par l'ancien gouvernement socialiste il y a un an, ainsi que l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2045.

La capacité totale installée en matière d'énergies renouvelables atteindra 42,9 gigawatts (GW) d'ici à 2030, soit deux fois plus que la capacité en service en 2023, avec 12,4 GW d'énergie éolienne, dont 2 GW d'énergie éolienne en mer, d'ici à 2030. En 2023, le pays disposait d'une capacité éolienne terrestre de 5,9 GW et d'un petit projet éolien flottant de 25 mégawatts au large de sa côte atlantique.

Le projet de proposition vise à porter la capacité solaire installée à 20,8 GW d'ici à 2030, contre 4 GW l'année dernière.

Toutefois, il a abaissé l'objectif concernant les électrolyseurs destinés à produire de l'hydrogène vert à une capacité de 3 GW d'ici 2030, contre 5,5 GW en juin 2023. Ces électrolyseurs permettraient d'absorber 8,6 GW d'électricité renouvelable.

Toutefois, le projet ajoute que le Portugal dispose de "conditions très favorables à l'installation d'une industrie de l'hydrogène vert", son principal avantage étant le faible coût de la production d'électricité renouvelable. (Reportage de Sergio Goncalves ; Rédaction de Inti Landauro et Michael Perry)