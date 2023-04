Lisbonne (awp/afp) - Le Portugal a revu son objectif de croissance à la hausse pour cette année, à 1,8% contre 1,3% selon les précédentes estimations, grâce notamment à une hausse des exportations, dans un contexte marqué par l'inflation, a annoncé lundi le gouvernement.

"Les mesures que nous avons adoptées ont permis à l'économie d'enregistrer des meilleurs résultats que prévus", s'est félicité le Premier ministre Antonio Costa lors d'une conférence de presse.

Le ministre des Finances Fernando Medina avait dévoilé dans la matinée le nouveau programme de stabilité pour la période 2023-2027, avec une croissance plus forte dès cette année grâce notamment aux exportations en hausse de 4,3%, contre 3,7% lors d'une précédente estimation.

Cette projection est en adéquation avec celle de la Banque du Portugal, qui avait relevé sa prévision du produit intérieur brut (PIB) le mois dernier, à 1,8% également.

Le PIB devrait ensuite croître de 2% en 2024 et 2025, puis de 1,9% et 1,8% les deux années suivantes, selon le document qui sera remis à Bruxelles.

L'inflation reste toutefois élevée cette année. Le gouvernement l'a revue à 5,1%, contre une précédente prévision de 4%, avant de redescendre à 2,9% l'année prochaine. Elle devrait cependant commencer à reculer à partir d'avril, a précisé le ministre des Finances.

Pour maîtriser l'inflation, "nous avons cherché à adopter des mesures pour protéger les familles et soutenir les entreprises" a affirmé le chef du gouvernement qui a annoncé une hausse intermédiaire des retraites de 3,57% à partir de juillet, après une des augmentations entre 3,8 et 4,8% en début d'année.

"Les retraités ne subiront pas de perte de pouvoir d'achat", a-t-il souligné, ajoutant qu'il restait résolu à appliquer une politique "de protection des familles" et rappelant que le montant des aides aux ménages et aux entreprises s'était élevé à près de "six milliards d'euros en 2022".

Pour les prochaines années, le chef de l'exécutif socialiste a notamment affiché son intention de baisser l'impôt sur le revenu de "quelque deux milliards d'euros" d'ici à 2026.

A partir de mardi, une TVA à "taux zéro" sera appliquée sur un ensemble de biens alimentaires de première nécessité, jusqu'à fin octobre.

Sur le marché de l'emploi, le taux de chômage a en revanche été revu à la hausse à 6,7%, mais il devrait reculer à 6,4% en 2024, d'après les nouvelles estimations du gouvernement.

Le gouvernement a revu à la baisse son déficit, à 0,4%, comme en 2022, ainsi que le poids de la dette publique à 107,5%, et à 92% en 2027, selon le document qui va être débattu au Parlement le 26 avril prochain.

"Nous n'avons pas réduit le déficit davantage afin de soutenir encore plus les familles", a relevé le ministre des Finances.

afp/rp