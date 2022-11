Le Portugal s'en sort contre le Ghana

Après une première période pauvre en occasion, la seconde a été beaucoup plus animée et le Portugal s'est imposé contre le Ghana (3-2). Cristiano Ronaldo a ouvert le score sur penalty, marquant ainsi un but dans un cinquième mondial différent, avant qu'André Ayew n'égalise quelques minutes plus tard. Mais les Portugais étaient trop fort ce jeudi et Joao Felix puis Rafael Leao ont donné deux buts d'avance à dix minutes de la fin du match. La réduction du score d'Osman Bujari dans les dernières minutes a fait trembler le Portugal mais le Ghana n'a pas réussi à égaliser. Victoire donc du Portugal qui prend les commandes de son groupe devant l'Uruguay et la Corée du Sud qui ont fait match nul un peu plus tôt cet après-midi.

par Romain Strozza (iDalgo)