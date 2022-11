Le Portugal va lancer des trains à grande vitesse dans le cadre de la refonte du réseau ferroviaire -ministre

Lors d'une présentation nationale, M. Santos a déclaré que le plan rendrait l'infrastructure ferroviaire du pays plus moderne et plus durable sur le plan environnemental, et permettrait de voyager en train de Lisbonne et Porto à Madrid en trois heures environ.

Le plan prévoit des trains à grande vitesse dans les 10 plus grandes villes portugaises et des liaisons ferroviaires dans tous les districts.

Il permettrait de réduire de moitié le temps de trajet entre Lisbonne et Porto, qui est actuellement de 2 heures 50 minutes. Un troisième passage sur le Tage raccourcira d'au moins 30 minutes le trajet vers Lisbonne depuis les régions du sud, a déclaré Federico Francisco, coordinateur du groupe de travail chargé de rédiger le plan.

Le Portugal considère le voyage en train comme un moyen de réduire la conduite automobile et d'atteindre son objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2045.

Il vise à faire passer la part du transport ferroviaire de 4,6 % à 20 % du nombre total de passagers et celle du transport ferroviaire de marchandises de 13 % à 40 %.