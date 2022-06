Le Portugal veut protéger les jeunes travailleurs et les stagiaires sur le marché du travail

Les socialistes de centre-gauche au pouvoir disposent d'une majorité au Parlement, ce qui signifie que le projet de loi, qui comporte 70 mesures plus strictes en matière de travail, devrait être approuvé avant son entrée en vigueur prévue à partir du 1er janvier.

Au premier trimestre, le taux de chômage du Portugal est tombé à son plus bas niveau en 20 ans, à 5,9 %, mais la part des emplois précaires est parmi les plus élevées d'Europe, et le chômage des jeunes est resté supérieur à 20 %.

La ministre du Travail, Ana Mendes Godinho, a déclaré que 62 % des jeunes qui travaillent avaient des contrats temporaires précaires à court terme, alors que la moyenne européenne est de 49 %.

En 2021, huit nouveaux contrats sur dix étaient à court terme ou impliquaient des services pour des tiers tels que des applications de livraison, sans lien de travail permanent.

Mendes Godinho a déclaré que la législation permettrait de lutter contre "l'utilisation abusive du travail temporaire et du travail non protégé".

"Nous voulons envoyer un message fort aux jeunes : Le Portugal les apprécie, nous voulons attirer et retenir les talents", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

Les entreprises ne pourront renouveler les contrats temporaires que quatre fois d'affilée, contre six actuellement, avant que les travailleurs ne doivent devenir des employés à part entière.

Les travailleurs des entreprises de travail temporaire non agréées, comme celles qui embauchent du personnel saisonnier, seront automatiquement intégrés au personnel de leur employeur réel, stipule le projet de loi.

Il sera interdit aux entreprises de payer aux stagiaires moins de 80 % du salaire minimum, qui s'élève actuellement à 705 euros (756 $) par mois, et il y aura une rémunération supplémentaire pour les heures supplémentaires pour ceux qui atteignent 120 heures supplémentaires par an.

L'indemnité de licenciement passera à un équivalent de 24 jours de travail rémunéré pour chaque année d'emploi, contre 18 jours actuellement.

(1 $ = 0,9327 euros)