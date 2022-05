Le Premier ministre Johnson échappe à de nouvelles amendes alors que la police londonienne met fin à l'enquête sur le "partygate".

M. Johnson a dû faire face à de nombreux appels de la part des politiciens de l'opposition et de certains membres de son propre parti pour qu'il démissionne suite au scandale du "partygate" après qu'il ait été révélé que lui-même et des fonctionnaires avaient enfreint des lois strictes établies par son gouvernement.

Lui et le ministre des finances Rishi Sunak ont tous deux été condamnés à une amende le mois dernier pour un rassemblement dans son bureau afin de célébrer son 56e anniversaire en juin 2020, alors que le panorama social était pratiquement interdit. Son porte-parole a déclaré qu'il n'avait reçu aucune autre amende.

Le Premier ministre a initialement déclaré qu'il n'y avait pas eu de fêtes illégales et que toutes les règles avaient été respectées. Mais il a depuis proposé un certain nombre d'excuses "humbles", bien qu'il ait rejeté les appels à la démission et nié avoir sciemment commis un quelconque acte répréhensible.

La police a déclaré que son enquête, au cours de laquelle les agents ont examiné 510 photos et 345 documents, était maintenant terminée.

Sur les 126 avis d'amendes fixes émis, 83 personnes ont reçu des amendes - dont 53 ont été remises à 35 hommes, et 73 à 48 femmes.

Le porte-parole de Johnson a déclaré que la police avait confirmé que le Premier ministre ne recevrait pas d'autres amendes.

"Le Premier ministre est heureux que l'enquête soit terminée et souhaite remercier la police pour son travail", a déclaré le porte-parole.

L'épouse de Johnson, Carrie, qui a également reçu une amende pour la fête d'anniversaire de Johnson, ne recevra pas non plus d'autres sanctions.

La police a déclaré que les amendes concernaient huit dates où des événements ont eu lieu à la Bourse et au Cabinet Office entre mai 2020 et avril 2021, alors que des mesures de verrouillage étaient en place pour empêcher la propagation du coronavirus.

Il s'agissait notamment de rassemblements dans le jardin de la Bourse, d'un quiz de Noël en ligne et d'événements de départ pour le personnel.

IMPARTIAL

"Notre enquête a été approfondie et impartiale et s'est terminée aussi rapidement que possible, compte tenu de la quantité d'informations à examiner et de l'importance de s'assurer que nous disposions de preuves solides pour chaque renvoi de FPN", a déclaré Helen Ball, commissaire adjointe par intérim de la police de Londres.

Certaines des fêtes ont eu lieu alors que les conditions de verrouillage avaient forcé la fermeture des restaurants, des pubs et des commerces, et que les rencontres avec les amis et la famille, y compris pour les funérailles, étaient sévèrement limitées. Environ 180 000 personnes sont mortes du COVID en Grande-Bretagne, le septième bilan le plus élevé par pays dans le monde.

Keir Starmer, chef du parti travailliste d'opposition, a réitéré sa demande de départ de Johnson.

"Après une enquête qui montre plus de 120 violations de la loi à Downing Bourse, il devrait bien sûr démissionner", a-t-il déclaré.

M. Starmer fait l'objet d'une enquête de police sur une violation potentielle de la loi sur les images d'avril 2021 qui le montrent en train de boire une bouteille de bière avec des collègues à l'intérieur lors d'une visite dans le nord-est de l'Angleterre.

Il a déclaré qu'il démissionnerait s'il recevait une amende.

La fin de l'enquête de police ne sera pas la fin de l'affaire pour Johnson.

Les opposants l'accusent d'avoir menti au Parlement au sujet des rassemblements et sa commission des privilèges enquête pour savoir s'il a effectivement induit les législateurs en erreur.

Plus dommageables pourraient être les conclusions d'un rapport interne rédigé par la haute fonctionnaire Sue Gray. Ses conclusions provisoires publiées en janvier indiquaient que des événements alimentés par l'alcool avaient eu lieu dans les bureaux et la résidence de Johnson, et qu'il y avait eu de "graves défaillances de leadership".

Une source du Cabinet Office a déclaré qu'il serait publié la semaine prochaine.

(1 $ = 0,8066 livre)