Le Premier ministre Ludovic Orban a participé à la signature de contrats de financement sur fonds européens de 10 projets qui seront mis en œuvre par les hôpitaux(...)

Déclarations du Premier ministre Ludovic Orban lors de la signature des contrats de financement des fonds européens pour 10 projets à mettre en œuvre par les hôpitaux de Bucarest, afin d'accroître la capacité de réponse à la crise sanitaire causée par le COVID-19

Ludovic Orban: Bonjour! Merci d'être présents ,MM les directeurs. L'événement d'aujourd'hui est un événement dans lequel est signé le contrat de financement, en fait les contrats de financement pour la dotation de 10 hôpitaux à Bucarest. Le Gouvernement de la Roumanie, avec le déclenchement de la pandémie, a pris des mesures au niveau de la Commission européenne pour réussir à approuver l'allocation de sommes provenant des fonds européens pour l'équipement des hôpitaux en Roumanie. Nous avons réussi à obtenir un financement de 1,27 milliard d'euros, je répète 1,27 milliard d'euros, de l'argent pour équiper les hôpitaux en appareils, équipements et tout autre investissement nécessaire. Cette allocation de 1,27 milliard est suivie de l'allocation d'un montant sans précédent pour la modernisation du système de santé. Il s'agit de 6,1 milliards d'euros, qui seront alloués au système de santé au cours des sept prochaines années, 1,9 milliard d'euros par le biais du programme national de relance et de résilience et 4,9 milliards d'euros à allouer au titre du budget de l'Union. Union européenne 2021-2027 des fonds de cohésion. Pensez qu'il s'agit d'un investissement total de près de 7,5 milliards d'euros, un investissement qui vient compenser le manque de financement sérieux pour la modernisation du système de santé, pour augmenter la qualité des services de santé. Nous prévoyons de construire les trois hôpitaux régionaux pour lesquels les contrats de financement ont déjà été signés, ce sont l'hôpital régional de Iași, l'hôpital régional de Craiova, l'hôpital régional de Cluj-Napoca. En outre, nous avons comme objectif la construction de 10 nouveaux hôpitaux supplémentaires de rang de département, également la modernisation des hôpitaux de département la modernisation des hôpitaux municipaux et municipaux, avec une allocation de fonds absolument sans précédent. Pour Bucarest aujourd'hui, des contrats de financement sont signés pour 10 hôpitaux, au total les contrats de financement pour Bucarest seront destinés à 22 hôpitaux, et le montant alloué pour l'équipement des hôpitaux en équipements, équipements et autres investissements nécessaires sera supérieur à 100 millions d'euros. Je vous remercie!