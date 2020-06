Le Premier ministre Ludovic Orban a participé au débat des "Journées des villes intelligentes" dans le système de vidéoconférence

Discours du Premier ministre Ludovic Orban lors du débat sur les 'Smart cities days'

Ludovic Orban: Bonjour. Merci pour l'invitation. J'essaierai d'être aussi concis que possible. Il est clair que nous devons utiliser l'intelligence humaine pour augmenter la qualité de vie dans les communautés locales dans lesquelles nous vivons. Il est clair que l'idée d'une ville intelligente, en tant que marque - des villes intelligentes pour ainsi dire, ou des villes avec une administration intelligente et des citoyens intelligents - est un desideratum et une direction dans laquelle nous devrons avancer. Ce sont des choses très importantes qui doivent être mises en place et dans lesquelles toutes les solutions intelligentes, inventées par nous ou déjà mises en œuvre dans d'autres pays, devront être utilisées et appliquées de manière à accroître la qualité des services publics fournis aux citoyens. , au final, la qualité de vie, pour réduire les temps de déplacement grâce à une politique intelligente. Je vais juste vous donner un exemple. Vous savez, nous avons un système de gestion du trafic dans lequel environ 27 ou 28 millions d'euros ont été investis, au départ, après quoi plus d'argent a été investi et qui ne fonctionne pas à Bucarest, par exemple. Je ne veux pas vous dire que si nous regardons de nombreuses municipalités, nous verrons que si on leur explique la base de données urbaine, on doit leur poser des questions plus utiles afin qu'elles comprennent ce qu'est la base de données urbaine. Nous avons également des problèmes majeurs en ce qui concerne, par exemple, à Bucarest nous n'avons pas la carte des réseaux souterrains, par où passent les réseaux d'eau chaude et de gaz /../. Il n'y a pas de telle carte. Sans oublier la planification des interventions souterraines dans la modernisation des réseaux souterrains. A Bucarest, nous n'avons pas de cadastre. Comment parler des systèmes, des applications en ligne, à travers lesquelles on peut identifier la situation juridique de chaque terrain, les règlements d'urbanisme; nous parlons de régulation urbaine dans les conditions où nous n'avons plus de Plan Urbain Général et la solution utilisée par la Mairie de la Capitale est d'adopter des PUZ sectoriels, des Plans d`urbanisme zonaux par secteur, comme si les secteurs pouvaient penser globalement les directions de développement urbain au niveau de tout Bucarest. Malheureusement, Bucarest, tout comme de nombreuses autres villes qui, malheureusement, ont été gérées par ceux du PSD, se trouvent dans la commune primitive et n'ont rien à voir avec ce que signifie le concept de Smart City, et ici nous devrons prendre des mesures accélérées. Le 27 septembre sera une date où les citoyens, dans chaque communauté locale, pourront voter pour des administrateurs intelligents, pour des administrateurs qui ont la vision et la capacité d'introduire toutes les solutions intelligentes possibles pour améliorer la qualité de vie.

Je termine ce discours en vous disant qu'au niveau du gouvernement, nous travaillons dur, honnêtement, nous essayons de rattraper le temps perdu. Malheureusement, les applications que nous avons sur les grands systèmes - le système de santé, le système de retraite, le travail et la protection sociale, les grandes applications que nous avons sur l'ordre public, sur les finances, en fait nous n'avons plus que ce que nous avons, des applications, qui sont très fatiguées, vielles, ne fonctionnent pas, ne sont pas interopérables, ne sont pas accessible, par exemple, par les représentants des autorités locales et il est clair que le gouvernement central a également besoin d'un changement rapide dans cette direction en termes de numérisation et d'introduction de solutions intelligentes, de systèmes de gestion qui conduisent véritablement à un accès facile à tout droit, à toute facilité, à tout service fourni par l'administration centrale.

Les prochaines années seront des années cruciales et, si nous numérisons, nous grandirons; si nous ne numérisons pas ou numérisons plus lentement que notre rythme actuel ne l'exige, nous créerons des obstacles et même un handicap de développement.

Pour moi et mes collègues, notre réponse est oui, nous croyons aux solutions intelligentes au niveau des administrations locales et au niveau de l`administration centrale.