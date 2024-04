Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré mardi qu'il mettrait l'industrie de la défense britannique sur le pied de guerre, en annonçant un financement supplémentaire à long terme de 10 milliards de livres (12,43 milliards de dollars) pour les munitions, à la lumière de la guerre en Ukraine.

"Nous mettrons l'industrie de la défense britannique sur le pied de guerre. L'un des principaux enseignements de la guerre en Ukraine est que nous avons besoin de stocks de munitions plus importants et que l'industrie doit être en mesure de les reconstituer plus rapidement", a déclaré M. Sunak lors d'une conférence de presse en Pologne, aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Auparavant, M. Sunak avait mis en garde contre la menace croissante qui pèse sur la sécurité mondiale, mais il a ajouté : "Nous ne devons pas surestimer le danger. Nous ne sommes pas au bord de la guerre, et nous ne la recherchons pas non plus".

(1 dollar = 0,8044 livre)