La Grande-Bretagne est en train de sombrer dans le "mob rule" et la police va faire davantage pour protéger la démocratie du pays, a déclaré mercredi le Premier ministre Rishi Sunak, après que le gouvernement a annoncé des fonds supplémentaires pour assurer la sécurité des législateurs.

De nombreux législateurs britanniques ont déclaré que les insultes à leur encontre s'étaient intensifiées depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, qui a déclenché la guerre à Gaza, certains craignant pour leur sécurité s'ils exprimaient leur point de vue sur le conflit.

La semaine dernière, le parlement a sombré dans le chaos en raison des tensions suscitées par un vote sur Gaza. Le président de la Chambre des communes a invoqué des menaces "effrayantes" à l'encontre des législateurs pour justifier sa décision de rompre avec la procédure parlementaire habituelle.

"Il y a un consensus de plus en plus large sur le fait que la loi du plus grand nombre remplace la loi démocratique. Et nous devons collectivement, tous ensemble, changer cela de toute urgence", a déclaré M. Sunak lors d'une réunion avec les chefs de la police mercredi, selon des propos publiés par son bureau.

"Nous ne pouvons tout simplement pas tolérer ce type de comportement de plus en plus violent et intimidant qui, de l'avis de tous, vise à étouffer le libre débat et à empêcher les représentants élus de faire leur travail. C'est tout simplement antidémocratique.

Un peu plus tôt, le ministère de l'intérieur a annoncé un financement de 31 millions de livres (39 millions de dollars) pour renforcer la sécurité des législateurs et d'autres fonctionnaires.

M. Sunak a déclaré qu'un nouveau protocole de maintien de l'ordre démocratique prévoyait des patrouilles supplémentaires et indiquait clairement que les manifestations au domicile des représentants élus devaient être traitées comme des actes d'intimidation.

Il précise également qu'à partir de maintenant, la police doit adopter une "approche cohérente et solide ... pour protéger nos processus démocratiques de l'intimidation, de la perturbation et de la subversion", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,7903 livre)