Le Premier ministre australien Albanese affirme que les relations avec la Chine resteront "difficiles".

"C'est la Chine qui a changé, pas l'Australie, et l'Australie devrait toujours défendre ses valeurs et nous le ferons dans le gouvernement que je dirige", a déclaré M. Albanese lors d'un point de presse, après avoir pris ses fonctions de 31e Premier ministre du pays.

Les relations de l'Australie avec la Chine, son plus grand partenaire commercial, sont au plus bas après qu'elles se soient affrontées sur un certain nombre de questions, notamment le commerce, les origines du coronavirus et les accusations de l'Australie d'ingérence étrangère.